Полезные свойства окопника и сферы его применения

Вадим Карасев

Среди целебных и лекарственных трав особое место занимает окопник. У этой травы много полезных свойств, в том числе и магических. Эксперты рассказали, как можете ими воспользоваться себе во благо.

Окопник издревле считался растением, приносящим удачу. В этом плане он чем-то напоминает клевер, но его воздействие на энергетические потоки и ауру человека несколько иное.

Основные целебные свойства окопника

Существует много разновидностей данного растения, но почти у всех у них примерно идентичный состав. В надземной части окопника есть алкалоиды, много витамина В12 (примерно как в мясе и яйцах), дубильные вещества, холин, калий.

В лекарственных целях используют и корень данного растения. Там также есть алкалоиды, но помимо них в корнях окопника содержится кремний, аллантоин, органические кислоты.

Окопник ускоряет срастание костей при переломах, повышая регенерацию тканей. Растение улучшает кровообращение, а также является мощным антиоксидантом. Это растение с давних времен использовали для лечения проблем с желудком. Ученые отмечают, что отвар из окопника помогает лечить гастрит и язву.

Вы можете сажать растение в огороде и заготавливать его впрок. Чтобы сделать отвар, вам потребуется около 10 граммов измельченных корней. Их необходимо кипятить в течение десяти минут. Из окопника делают даже целебные мази. Вы можете купить их в аптеке или сделать самостоятельно.

Также растение используют и в кулинарии. Листья окопника нарезают в салаты. Не забывайте о том, что это растение имеет противопоказания. Оно понижает давление, поэтому если у вас гипотония, лучше отказаться от частого употребления его в пищу. Не принимайте его без консультации с врачом.

Использование окопника в магии

Издревле окопнику приписывались обережные свойства. Например, считалось, что растение благотворно влияет на ауру человека, защищая биополе от воздействия черной магии. Также люди считали, что это растение лечит не только тело, но и душу. Если окопник вырастал на участке сам по себе, это было крайне благоприятной приметой. Недаром целители и маги говорили, что окопник сам выбирает человека, а не наоборот. Эксперты в области магии считали и до сих пор считают, что он помогает человеку добиваться того, чего он хочет.

Окопник может повышать силу светлых ритуалов и обрядов. Для того, чтобы ритуал или обряд на любовь, удачу, деньги или разрешение какой-то ситуации работали лучше, перед их проведением стоит провести окуривание помещения сухими листьями окопника.

Принимайте теплые или горячие ванны со свежими листьями окопника, чтобы успокоиться и прийти к душевному равновесию.