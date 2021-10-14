Politico: Белый дом твердо решил не вводить новых санкций против СП-2

Вадим Карасев

Несмотря на требования Конгресса США и в частности сенатора Теда Круза о введении новых санкций против российского газопровода "Северный поток 2", на практике они не будут имплементированы – об этом пишет издание Politico, ссылаясь на собственные источники.

Администрация Джо Байдена не намерена поддаваться на давление и уже принципиально решила отказаться от новых ограничений. В ответ Круз срывает утверждение новых кандидатур на важные должности, в том числе международные.

Белый дом уже попытался выйти на связь с сенатором, чтобы донести до его сведения: все попытки "продавить" санкции против СП-2 окончатся провалом, пока страну возглавляет Байден. Возымело ли это эффект, неизвестно.

Как сообщал Ruposters, ранее из-за бурной деятельности Круза у Госдепартамента начались серьезные кадровые проблемы.