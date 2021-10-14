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Правила выдачи охотничьего оружия могут изменить с 2022 года

Правила выдачи охотничьего оружия могут изменить с 2022 года

15:10  Автор: Тамила Аскерова


Источник: Интерфакс



Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект об усложнении получения охотничьего билета и оружия, заявил член комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Об этом в четверг сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось об инициативе обязать кандидатов на получение охотничьего билета проходить обучение и сдавать экзамен на знание охотничьего минимума. Отмечалось, что охотничий минимум будет включать в себя основы биологии диких животных, правила охоты и технику безопасности.

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Кроме того, кандидаты на получение охотничьего билета должны будут предоставить заключение об отсутствии у них противопоказаний к владению оружием, среди которых — психические заболевания и болезни глаз. 

Груздев напомнил, что сейчас закон требует только ознакомиться под роспись с требованиями «охотничьего минимума». Однако это не гарантирует, что кандидат усвоит необходимые знания, отметил член правкомиссии, подчеркнув при этом, что многие просто ставят подпись, не читая предложенную к изучению информацию.

Порядок проведения обучения и проверки знаний «охотничьего минимума» будет установлен кабмином. Региональные власти, согласно проекту, будут организовывать обучение и сдачу экзамена. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года.

За последние пять-шесть лет ежегодно выявляют более 50 тысяч правонарушений на охоте, включая нарушение правил охоты, добавил Владимир Груздев. Он подчеркнул, что минимальное число несчастных случаев на охоте с 2015 года не опускается ниже 40 в год.

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28 июня президент Владимир Путин подписал закон о повышении с 18 дет до 21 года возраста приобретения охотничьего оружия и длинноствольного оружия самообороны. Документом также введены такие основания для отказа в выдаче лицензии на оружие, как наличие двух и более погашенных судимостей, нетрезвая езда за рулём, судимость за умышленные преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, и прочие.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#охота #оружие


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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