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Предпринимательниц России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР объединят на одной платформе

Предпринимательниц России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР объединят на одной платформе

Тема: III Евразийский женский форум


Единое сообщество поможет бизнес-леди из стран БРИКС искать партнёров, помогать друг другу и набираться опыта

22:06  Автор: Александр Горелик



Женскому деловому альянсу БРИКС чуть больше года — проект запустили в июле 2020-го. Так что он сейчас в стадии развития, причём довольно бурного. И чтобы предпринимательницам было проще заниматься бизнесом, устанавливать связи, получать информацию, Россия предложила создать единую информационную платформу. Её концепцию представили на III Евразийском женском форуме, проходящем в Петербурге 13-15 сентября.

Вся информация в одном месте

Инициатива альянса для деловых женщин стран БРИКС возникла ещё в 2017 году. Её поддержали президент Владимир Путин и все лидеры государств пятерки. На прошлом Женском форуме представили идею, которую одобрили спикер российского Совета Федерации Валентина Матвиенко и её заместитель Галина Карелова. В июле 2020 года прошло первое заседание, правда в режиме видеоконференцию — из-за пандемии. А на нынешнем форуме Альянсу посвятили отдельную сессию — теперь уже очную.

Руководитель российской части Альянса Анна Нестерова сообщила, что в России появилась новая идея — создать единую цифровую платформу для предпринимательниц пяти стран. «Она станет основной для установления партнерства и основным ресурсом альянса», — пообещала Нестерова. На платформе не только разместят всю информацию о работе организации — она станет единым сообществом женщин-предпринимателей.

Нестерова пояснила, что во всех странах бизнес-леди называют одни и те же барьеры, мешающие работать: отсутствие знаний и опыта ведения бизнеса. Так, 70 процентов россиянок из-за этого не идут в бизнес или не готовы его расширять. В Бразилии женщины намного реже мужчин обращаются в государственные органы поддержки бизнеса, причем 42 процента этих предпринимательниц ссылаются на отсутствие информации о существовании таких инструментов. Работе дам мешают и стереотипы о ролевых моделях, вселяя в прекрасный пол неуверенность в своих силах.

От порядка в собственном дворе до мягкой силы в большой политике


Не хватает и бизнес-контактов. Поэтому 90 процентов предпринимательниц в ЮАР согласны, что профессиональное сообщество им нужно, чтобы иметь поддержку на стадии создания и развития своего бизнеса. Особенно это чувствуется в Китае, где 44 процента бизнес-леди называют основным барьером недостаток общения: они оказались изолированными в мужской деловой среде.

Как раз информационная платформа и поможет наращивать число деловых связей, уверена Нестерова. «Недостаток профессиональных знаний, мотивации, уверенности в будущем успехе, в своих силах трудно преодолеть женщинам без внешней поддержки и без партнерства. Поэтому обеспечение безбарьерного доступа к формальным и неформальным сообществам — то, к чему должны стремиться страны БРИКС», — уверена она.

Кто держит половину неба

По словам консула по торгово-экономическим вопросам генконсульства Китая в Петербурге Лю Тау, женская экономика в странах БРИКС уже набирает обороты. Вот и в выдающихся экономических достижениях Китая есть лепта китайских женщин. Но проблем хватает. Хотя в сознании китайцев давно укоренилась концепция гендерного равенства, женщины часто сталкиваются с трудностями: как и везде, им мешает традиционное ограничение социальной роли. «Открытие собственного бизнеса по-прежнему сопряжено с существенными сложностями, а общество все еще недостаточно осведомлено о потенциале, способностях и вкладе женщин», — посетовал Лю Тау. Из-за этого ресурсы распределяются неравномерно между мужчинами и женщинами — в политике, экономике, образовании, культуре и других областях.


«Половина неба держится на женщинах, — поделился народной мудростью консул из Поднебесной. — Стремясь к лучшей и счастливой жизни, каждая женщина должна иметь возможность добиваться успеха и воплощать свои мечты, и международное сообщество должно работать в этом направлении».

С ним согласилась и руководитель южноафриканской части Альянса Лебохан Зулу. По её словам, за первый год организация много добилась, но путь к гендерному равенству только начался. «Нынешнюю реальность, при которой предпринимательницы развиваются на своих внутренних рынках, надо ценить, но пора говорить об участии женщин в глобальной экономике, — уверена Зулу. — Пока на международной арене они представлены не настолько, как хотелось бы».

Экспорт дело мужское?

Эту мысль подтвердила замдиректора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Наталья Стригунова. Она привела цифры: по данным АТЭС, в мире всего 15 процентов малых компаний-экспортеров возглавляют женщины. По данным ВТО их 20 процентов. Женщины реже мужчин выходят на внешние рынки, им часто не хватает опыта, знаний, цифровых навыков. Именно эти задачи и решает Альянс.


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«Единая информационная платформа позволит женщинам работать вместе, продвигать экспорт, развивать обучающие программы», — уверена Стригунова.

Пока в БРИКС нет практики ведения единых ресурсов, которые бы объединяли все документы, всю информацию, и это усложняет поиск необходимых данных, отметила Анна Нестерова.

Между тем со своей инициативой выступила и Бразилия. Руководитель Альянса в этой стране Гразиель Паренти предложила создать комитет по продвижению торговли и торговых связей, помогающий женщинам.



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По материалам: pnp.ru

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