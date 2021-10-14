Продолжается прием работ на фестиваль видеофильмов на французском языке

Ассоциация преподавателей французского языка проводит фестиваль видеофильмов на французском языке «Моя город – моя Россия. Я хочу вам рассказать о моем городе».

К участию приглашаются школьники, студенты и преподаватели. Им предстоит подготовить видеорассказы о своих городах, об их истории и современной жизни, о достопримечательностях и о своих учебных заведениях.

Заявки принимаются до 4 ноября, параллельно жюри конкурса отсматривает работы участников. Итоги фестиваля подведут 21 ноября, награждение лауреатов состоится 24 ноября.

Все участники будут награждены именными дипломами, а видеофильмы в соответствии с решением жюри номинированы на премию «Золотое/Серебряное/Бронзовое яблоко».

«Участие в фестивале позволит российским школьникам и студентам не только рассказать франкофонам о своих городах, но и самим больше и лучше узнать о других городах нашей большой страны и применить на практике, усовершенствовать изучаемый ими французский язык», – уточняют организаторы проекта.