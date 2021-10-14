Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Путин заявил, что запасы энергоресурсов в РФ носят планетарный характер

Путин заявил, что запасы энергоресурсов в РФ носят планетарный характер

Запасы энергоресурсов в России носят неограниченный, планетарный характер, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

"Если посмотреть глобально, то запасы России носят неограниченный, планетарный характер. И мы увеличиваем поставки в Европу даже в сложных для нас самих сегодняшних условиях", — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что страна полностью выполняет свои контрактные обязательства и обеспечивает гарантированные, бесперебойные поставки газа.

Президент добавил, что долгосрочная стабилизация энергетического рынка особо важна в непростой ситуации, сложившейся в настоящее время. По его мнению, всем заинтересованным сторонам необходимо договориться о глобальных механизмах балансировки энергетического рынка. Они должны быть свободны от политических предрассудков и навязанных клише.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Путин заявил, что запасы энергоресурсов в РФ носят планетарный характер
Путин заявил, что запасы энергоресурсов в РФ носят планетарный
4 способа распознать энергетически опасного человека
4 способа распознать энергетически опасного человека
Снова вместе: Анджелина Джоли проводит время с бывшим мужем Джонни Ли Миллером
Снова вместе: Анджелина Джоли проводит время с бывшим мужем Джонни Ли
В Германии неонациста похоронили в еврейской могиле
В Германии неонациста похоронили в еврейской могиле
Ашер стал отцом в четвертый раз
Ашер стал отцом в четвертый раз
2022 год Тигра: гороскоп для всех Знаков Зодиака
2022 год Тигра: гороскоп для всех Знаков Зодиака
Лунный день сегодня 14 октября 2021 года
Лунный день сегодня 14 октября 2021 года
Facebook заблокировал пост писателя со словом "хохлома" за ненависть
Facebook заблокировал пост писателя со словом "хохлома" за
Амаль Клуни в лимонном пальто на встрече в Вашингтоне: новые фото
Амаль Клуни в лимонном пальто на встрече в Вашингтоне: новые фото
Россия заняла третье место в мире по объему майнинга биткоинов
Россия заняла третье место в мире по объему майнинга биткоинов
На Украине призвали готовиться к зимнему "реваншу Путина"
На Украине призвали готовиться к зимнему "реваншу Путина"
"﻿﻿Мохнатость утянула? Аж топорщится": Клава Кока удивила поклонников фото в трусах
"﻿﻿Мохнатость утянула? Аж топорщится": Клава Кока удивила

Топ на сегодня

Как не бояться выступать: лучшие практики и советы для того, чтобы побороть страх сцены
Как не бояться выступать: лучшие практики и советы для того, чтобы
7 быстрых ритуалов на удачу
7 быстрых ритуалов на удачу
Лауреаты конкурса «Учитель года России» примут участие в форуме «Сквозные образовательные траектории»
Лауреаты конкурса «Учитель года России» примут участие в форуме
Уличный стиль знаменитости: Виктория Бекхэм в черном плаще и клетчатых брюках в аэропорту Нью-Йорка
Уличный стиль знаменитости: Виктория Бекхэм в черном плаще и
В Москве неизвестный устроил стрельбу возле школы
В Москве неизвестный устроил стрельбу возле школы

Еще по теме

Путин заявил, что искусственный интеллект в ТЭК снизит стоимость энергоресурсов
Путин рассказал об отношениях России с Люксембургом, Голландией и Исландией
Путин: еще не решил, буду ли баллотироваться на новый срок
Путин заявил, что технологическое неравенство опасно для мировой энергетики