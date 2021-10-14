Путин заявил, что запасы энергоресурсов в РФ носят планетарный характер

Вадим Карасев

Запасы энергоресурсов в России носят неограниченный, планетарный характер, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

"Если посмотреть глобально, то запасы России носят неограниченный, планетарный характер. И мы увеличиваем поставки в Европу даже в сложных для нас самих сегодняшних условиях", — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что страна полностью выполняет свои контрактные обязательства и обеспечивает гарантированные, бесперебойные поставки газа.

Президент добавил, что долгосрочная стабилизация энергетического рынка особо важна в непростой ситуации, сложившейся в настоящее время. По его мнению, всем заинтересованным сторонам необходимо договориться о глобальных механизмах балансировки энергетического рынка. Они должны быть свободны от политических предрассудков и навязанных клише.