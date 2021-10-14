Родство древних японцев эпохи Дзёмон и первых американцев не подтверждается строением зубов и ДНК

Вадим Карасев

Ученые из Института истории материальной культуры РАН, Арктического и антарктического научно-исследовательского института, Отдела изучения мамонтовой фауны АН РС(Я) совместно с коллегами из США и Испании опровергли популярную гипотезу происхождения коренных американцев. Согласно ей, их предками были представители древнеяпонской культуры Дзёмон, которые имели схожий образ жизни и изготавливали такое же оружие. Строение зубов, а также анализ ДНК показали, что родство этих двух групп маловероятно, а предков американских индейцев стоит поискать в Сибири. Результаты работы, в том числе поддержанной грантами Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале PaleoAmerica.

Под названием Дзёмон известен период в истории Японии от 10 тыс. лет до н. э. — 300 год до н. э., соответствующий европейским мезолиту и неолиту. Название этому периоду дано по характерной керамике: дзёмон (縄文) переводится как «след от веревки». Древние мастера наносили узор на сосуды, оборачивая мягкую глину шнуром. Аналогичный метод был известен и в древней Европе, где дал название «культуре шнуровой керамики». Этнически люди эпохи Дзёмон, предположительно, связаны с народами Юго-Восточной Азии. Их современными потомками считаются айны и коренные жители островов Рюкю, предки нынешних японцев переселились на острова позднее.

На основе сходства каменных наконечников метательного оружия была выдвинута гипотеза, что первые обитатели Америки были близкородственны представителям культуры Дзёмон. Проверить такое предположение решили авторы нынешнего исследования. «Эта гипотеза выдвинута только исходя из археологических свидетельств, однако нельзя пренебрегать нашими достижениями в исследовании биологических остатков, в том числе в анализе древней ДНК. В этой работе мы решили взглянуть на происхождение коренных народов Америки с позиций биоантропологии, и наши результаты опровергают столь популярную теорию», — рассказывает Джон Хоффекер, инициировавший данное исследование, профессор Института Арктических и Альпийских исследований Университета Колорадо (США) и почетный доктор Института истории материальной культуры РАН.

Визуальное различие зубного ряда, типичного, соответственно, для представителей населения дзёмон, и коренного населения Америки (у последних центральные резцы сближены и развёрнуты относительно оси). Источник: Taylor & Francis Group

Исследователи сравнили строение зубов древних американцев и представителей японского народа Дзёмон при помощи нового для направления инструмента — веб-приложения rASUDAS. Оно представляет собой тест, в ответах к которому необходимо указать признаки зубов разных людей, а система определит эволюционное родство. В отличие, например, от формы черепа, по которой ранее пытались выдвигать теории не только о происхождении, но и об интеллекте отдельных групп людей, зубы меньше зависят от влияния внешних факторов, а чаще имеют четкую связь с генетикой. Оказалось, что по 21 признаку (наличие или отсутствие определенных бугорков или ямок, их количество, форма) коренные жители Америки довольно далеки от японцев. Различия видны даже невооруженным глазом: у древних индейцев центральные резцы сближены и развернуты относительно оси, тогда как дзёмонцы имели более ровные передние зубы.

Обзор работ коллег также показал, что генетические исследования материала из костей — ядерной и митохондриальной ДНК, мужских хромосом — подтверждают то, что народ Дзёмон скорее всего не мог быть предком древних американцев. Нуклеиновые кислоты последних несут последовательности обитателей нескольких регионов Северо-Восточной Азии, в том числе Сибири.

«Японская группа Дзёмон очень разнообразна и в свое время смешалась со многими народами. Ее генетические следы обнаружены в Юго-Восточной Азии и даже в американской Арктике, но не на других частях континента. Мы предполагаем, что истоки коренных американцев лежат где-то в Сибири. Но где точно — нам еще предстоит выяснить, и здесь мы не обойдемся без подходов биологической антропологии», — подводит итог руководитель проекта по гранту РНФ Владимир Питулько, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН.