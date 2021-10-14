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Рособрнадзор не планирует вводить новые обязательные ЕГЭ

Рособрнадзор не планирует вводить новые обязательные ЕГЭ

Об этом в ходе Всероссийской встречи с родителями заявил глава ведомства Анзор Музаев
 
В России не планируют вводить новые дополнительные предметы в перечень обязательных ЕГЭ, сообщил глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев в ходе Всероссийской встречи с родителями.

Он отметил, что такие инициативы появляются регулярно, но в то же время эксперты Минпросвещения России и Рособрнадзора уверены, что современный набор экзаменов оптимален.

Анзор Музаев сообщил также, что единый государственный экзамен будет проводиться только в очном формате, школьники, которые пропустят его в связи с болезнью или необходимостью самоизоляции, смогут сдать ЕГЭ в дополнительный период.

«Дополнительная волна рассчитана именно на это, у ребят будет достаточно времени, чтобы получить результаты экзаменов и подать документы в вузы», – резюмировал глава Рособрнадзора.

# Общество
По материалам: edu.ru

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