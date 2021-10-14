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Рособрнадзор планирует вернуть ОГЭ и ЕГЭ в «доковидный» формат

Рособрнадзор планирует вернуть ОГЭ и ЕГЭ в «доковидный» формат

Основной государственный экзамен (ОГЭ) и единый государственный экзамен планируется провести в том же формате, в котором они были до пандемии. Об этом в ходе Всероссийской встречи с родителями заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он уточнил, что девятиклассники в 2022 году выйдут на ОГЭ в «доковидном» формате.

«Наше предложение, которое мы отдаем Министерству просвещения, – вернуться к порядкам, которые были: проводить экзамены в девятых классах в полном формате, как это было и раньше. Это два обязательных предмета и два предмета по выбору. Поэтому я бы попросил всех учителей, родителей и учеников готовиться к тому, что в этом году будет четыре экзамена. Два обязательных – русский и математика. И два предмета по выбору», – заявил глава ведомства.

Одиннадцатиклассникам предстоит сдавать ЕГЭ по базовой математике – это касается тех ребят, которые не выбирают этот экзамен для поступления в вуз.

Также Анзор Музаев допустил возможность переноса досрочного периода ЕГЭ в основную волну в 2022 году.

«В ближайшее время мы дадим уже окончательный ответ на многие вопросы: будет ли похожа сдача [ЕГЭ] точно на «ковидные» две сессии или мы вернемся в к старому формату», – резюмировал он.

# Общество
По материалам: edu.ru

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