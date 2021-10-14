Россия объявила "миграционную амнистию" для 160 тысяч узбеков

Вадим Карасев

Россия разрешила въезд на свою территорию 158 тысячам граждан Узбекистана, в отношении которых ранее был введен соответствующий запрет. Об этом сообщило посольство республики, передает РИА Новости.

"Россия объявила о "миграционной амнистии" в отношении 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию этой страны. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел России, генерал-полковник Александр Горовой в ходе встречи с узбекской делегацией во главе с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым, которая в настоящее время находится с визитом в Москве", - говорится в заявлении диппредставительства.

Дипломаты подчеркнули, что послабление не распространяется на граждан Узбекистана, депортированных из России на основании решений судов. Также в посольстве отметили, что с 18 октября МВД РФ совместно с узбекской стороной в рамках пилотного проекта запускает механизм, по которому 10 тысяч граждан Узбекистана смогут оформить разрешения на работу до выезда из страны. Это позволит сократить срок получения необходимых для работы в РФ документов и таким образом снизить расходы российских работодателей.



