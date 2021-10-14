Россия заняла третье место в мире по объему майнинга биткоинов

Вадим Карасев

Россия заняла третье место в мире по объему майнинга биткоинов. Доля страны в глобальной добыче с сентября 2019 года по август 2021 года выросла с 5,9% до 11,2%, отметили эксперты школы бизнеса при Кембриджском университете.

Лидером по объемам добычи криптовалюты теперь являются США (доля — 35,4%). Второе место за Казахстаном, доля которого равняется 18%. Китай вообще выбыл из этого рейтинга, хоть до недавнего времени и был крупнейшим майнинговым центром, — за четыре месяца доля добычи электронных денег в КНР упала с 46% до нуля.

Производство биткоинов в Китае сошло на нет, так как майнинг в стране оказался вне закона, а предприятия, занимающиеся этим, были вынуждены остановить работу для переезда в другие государства. В сентября китайское правительство ввело полный запрет на проведение криптовалютных транзакций и приравняло их к незаконной финансовой деятельности.

Ранее Ruposters писал, что в Сальвадоре будут использовать энергию вулканов для получения криптовалюты.