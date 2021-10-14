Школьники могут написать сочинение «Своими словами»

18 октября завершается регистрация на Всероссийский чемпионат сочинений «Своими словами», а 22 октября стартует отборочный тур. Об этом рассказал педагог, доцент школы филологических наук НИУ ВШЭ Михаил Павловец в эфире еженедельной онлайн-программы «Образовательная среда».

Чемпионат проводится не только для школьников 8–11-х классов, но и для всех желающих. Учащиеся, благодаря успешному выступлению, могут получить дополнительные баллы при поступлении в ведущие вузы. Открытая часть чемпионата доступна для всех, кто хочет проверить себя на функциональную грамотность и логику.

«Особенность чемпионата сочинений «Своими словами» в том, что он проводится по 16 направлениям. В прошлом году их было меньше – 9. Мы между собой называем этот чемпионат чемпионатом сочинений по физкультуре, поскольку мы исходим из того, что чем бы ни занимался современный специалист (спортсмен, инженер, математик, программист, медик или филолог), он должен владеть речевыми компетенциями, то есть должен писать и говорить. И мы даем возможность участникам писать, а потом и говорить на ту тему, которая им самим интересна», – добавил Михаил Павловец.

Темы могут быть научными или творческими, но вполне допустимы темы и научно-публицистического, и научно-просветительского характера, уточнил Павловец. Главная задача заключается в том, чтобы участники писали своими словами о том, что их действительно интересует. Задания к чемпионату разрабатывает Лаборатория развития интеллектуальных состязаний по гуманитарным наукам при НИИ ВШЭ.

Организаторы чемпионата – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и еще около 20 крупнейших вузов страны при поддержке РАН. Регистрация открыта до 18 октября на сайте своимисловами.рф.