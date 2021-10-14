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Школьники узнали о профессии оператора беспилотных летательных аппаратов

Школьники узнали о профессии оператора беспилотных летательных аппаратов

На открытом онлайн-уроке проекта «Шоу профессий» школьники узнали о профессии оператора беспилотных летательных аппаратов. За первые сутки выпуск «Полный улёт» собрал более 250 тысяч просмотров. Проект инициирован Минпросвещения России.

На вопросы зрителей и участников проекта «Шоу профессий» ответил сертифицированный эксперт компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» WorldSkills Russia Владимир Воронин. По словам профессионала, отрасль стремительно развивается, а сами аппараты становятся всё более инновационными. Например, в рамках международных и российских проектов проходят разработки по автоматической смене аккумулятора. Это позволит осуществлять эксплуатацию дрона без задержки на дополнительную подзарядку.

Для решения задания от эксперта «Шоу профессий» участникам движения WorldSkills Russia Juniors предстояло показать навыки программирования и умение разбираться в механике. Справиться с миссией командам помогли советы специалистов. Своими знаниями поделилась Екатерина Сорина, победитель в номинации «Прорыв в освоении новой компетенции» (авиа) по итогам смены «Промышленная элита – 2035» WorldSkills Russia в ВДЦ «Орлёнок».

Новый шестой выпуск «Шоу профессий» под названием «Полный улёт» можно посмотреть на портале шоупрофессий.рф, в официальном сообществе Министерства просвещения Российской Федерации в социальной сети «ВКонтакте» и проекта «Шоу профессий», а также на YouTube-канале.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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