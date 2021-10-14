Сколько языков изучают в МГИМО

00:17 Автор: Юлия Сапрыгина

77 лет назад, 14 октября 1944 года, был основан Московский государственный институт международных отношений. Это один из самых известных вузов России. Он также занесён в Книгу рекордов Гиннесса.

МГИМО был образован Постановлением Правительства СССР, по которому международный факультет МГУ имени М.В. Ломоносова был преобразован в самостоятельное образовательное учреждение.

В 1944 году институт состоял всего из двух факультетов: международно-правового и историко-международного. Но уже к 1960-м годам в МГИМО работали факультеты международно-экономических отношений, международной журналистики и другие. Еще больше МГИМО расширился в 1990-х годах, когда были открыты факультет международного бизнеса, делового администрирования и политологии.

МГИМО является победителем рейтинга вузов, выпускники которых трудоустраиваются в течение первого года после окончания учебного заведения. Одним из первых оказался МГИМО и в рейтинге ВУЗов России, выпускники которых оказываются наиболее высокооплачиваемыми специалистами.

День 14 октября в истории

В институте международных отношений обучаются студенты не только из России, но и других стран. По количеству изучаемых в вузе государственных иностранных языков — более 50 — МГИМО был занесён в Книгу рекордов Гиннесса.

Получив статус университета в 1994 году, МГИМО сохранил аббревиатуру с буквой «И» (институт), что лишний раз подчёркивало статус ВУЗа, а также то, что его наименование — это бренд в системе высшего образования не только России, но и за рубежом.

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