Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Снова вместе: Анджелина Джоли проводит время с бывшим мужем Джонни Ли Миллером

Снова вместе: Анджелина Джоли проводит время с бывшим мужем Джонни Ли Миллером

Снова вместе: Анджелина Джоли проводит время с бывшим мужем Джонни Ли Миллером

После развода Анджелина Джоли и Джонни Ли Миллер, которые прожили в браке год, сохранили хорошие отношения. Бывшего мужа актриса называет своим другом, но после расставания они жили каждый своей жизнью. Однако этим летом экс-супруги, кажется, очень сблизились. Во время поездки в Нью-Йорк 46-летняя Джоли несколько раз навещала 48-летнего Миллера, а теперь в гости к бывшей жене приехал и он.

Вчера пару засняли в Лос-Анджелесе. Анджелина и Джонни возвращались из ресторана в Беверли-Хиллз на автомобиле, за рулем которого сидел актер.


По слухам, Джоли еще летом познакомила бывшего мужа со своими сыновьями Паксом и Ноксом, и они отлично поладили. Какой характер носят встречи экс-супругов, неизвестно, но в гости к Джонни в Нью-Йорке Энджи приходила с бутылкой вина.


Джонни Ли Миллер и Анджелина Джоли

Впрочем, сейчас актрисе приписывают и другой роман — за последние несколько месяцев Джоли неоднократно видели в компании 31-летнего рэпера The Weeknd. Их встречи тоже проходили в неформальной обстановке. Тем не менее инсайдеры отмечают, что говорить об их романтических отношениях рано: рэпер заинтересован в работе в кино, а Джоли, вероятно, может оказать ему некоторую поддержку. Правда, до недавнего времени не было ни намека на то, что они дружат или хотя бы просто общаются.


Джонни Ли Миллер и Анджелина Джоли в фильме "Хакеры"

Сейчас сердце Джоли свободно. После развода с Брэдом Питтом, с которым она по-прежнему борется за опеку над детьми, она еще не встретила вторую половинку. Звезда шутит, что у нее слишком большие требования к потенциальным партнерам, поэтому она все еще одинока. Главным приоритетом для Джоли при этом являются их с Питтом дети, ради которых она даже жертвует карьерой и меньше работает в кино.


Анджелина Джоли и Джонни Ли Миллер
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

4 способа распознать энергетически опасного человека
4 способа распознать энергетически опасного человека
Снова вместе: Анджелина Джоли проводит время с бывшим мужем Джонни Ли Миллером
Снова вместе: Анджелина Джоли проводит время с бывшим мужем Джонни Ли
В Германии неонациста похоронили в еврейской могиле
В Германии неонациста похоронили в еврейской могиле
Ашер стал отцом в четвертый раз
Ашер стал отцом в четвертый раз
2022 год Тигра: гороскоп для всех Знаков Зодиака
2022 год Тигра: гороскоп для всех Знаков Зодиака
Лунный день сегодня 14 октября 2021 года
Лунный день сегодня 14 октября 2021 года
Facebook заблокировал пост писателя со словом "хохлома" за ненависть
Facebook заблокировал пост писателя со словом "хохлома" за
Амаль Клуни в лимонном пальто на встрече в Вашингтоне: новые фото
Амаль Клуни в лимонном пальто на встрече в Вашингтоне: новые фото
Россия заняла третье место в мире по объему майнинга биткоинов
Россия заняла третье место в мире по объему майнинга биткоинов
На Украине призвали готовиться к зимнему "реваншу Путина"
На Украине призвали готовиться к зимнему "реваншу Путина"
"﻿﻿Мохнатость утянула? Аж топорщится": Клава Кока удивила поклонников фото в трусах
"﻿﻿Мохнатость утянула? Аж топорщится": Клава Кока удивила
Лауреаты конкурса «Учитель года России» примут участие в форуме «Сквозные образовательные траектории»
Лауреаты конкурса «Учитель года России» примут участие в форуме

Топ на сегодня

Как не бояться выступать: лучшие практики и советы для того, чтобы побороть страх сцены
Как не бояться выступать: лучшие практики и советы для того, чтобы
7 быстрых ритуалов на удачу
7 быстрых ритуалов на удачу
Избавляемся от проблем на работе: лучшие практики, техники и советы
Избавляемся от проблем на работе: лучшие практики, техники и советы
В Москве задержали ректора "Шанинки" по делу экс-замминистра Раковой
В Москве задержали ректора "Шанинки" по делу
Уличный стиль знаменитости: Виктория Бекхэм в черном плаще и клетчатых брюках в аэропорту Нью-Йорка
Уличный стиль знаменитости: Виктория Бекхэм в черном плаще и

Еще по теме

Анджелину Джоли подозревают в романе с Джонни Деппом
Дети Анджелины Джоли называют Джонни Деппа «папой»
Дети Анджелины Джоли сейчас называют отцом Джонни Деппа
Таблоиды назвали имя нового папы детей Анджелины Джоли