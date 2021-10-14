Соорганизатор акции #МЫВМЕСТЕ Артем Метелев провел первое заседание парламентского комитета по молодежной политике

Вадим Карасев

13 октября стартовала работа комитета Госдумы по молодежной политике Государственной Думы РФ. Соорганизатор акции "Мы вместе" Артем Метелев провел его первое заседание.

"Я рад приветствовать участников заседания, со многими мы знакомы по Общероссийской акции "Мы вместе", радует, что представители акции стали депутатами Государственной Думы. Наш комитет новый – тема молодежной политики впервые выделена отдельно и сам факт создания комитета в нижней палате Парламента усиливает отрасль молодежной политики в целом. Мы с вами знаем, что молодежная политика охватывает многие сферы общественной жизни. Молодежь по обновленному закону – это 41 миллион граждан от 14 до 35 лет. Достаточно широкая целевая аудитория. И я считаю, что это преимущество в работе нашего комитета", — заявил он в начале заседания.

Метелев подчеркнул, что по многим законопроектам, которые будут обсуждаться в Государственной Думе, если они затрагивают молодых граждан, комитет намеревается осуществлять активное взаимодействие с остальными профильными комитетами законодательного органа власти.

"Предлагаю проводить выездные заседания там, где собирается много молодых людей: в молодежных центрах и парках, в том числе – и в регионах. Несмотря на то, что мы стали депутатами, мы не перестали быть открытыми, честными, современными людьми, объединенными общей целью повышать качество жизни граждан", — добавил он.

На заседании выделили наиболее острые и актуальные вопросы: организация профориентации в школах, трудоустройство выпускников университетов, инвалидов, выпускников детских домов, а также трудоустройство несовершеннолетних, цифровая и психологическая безопасность молодежи, развитие молодежного туризма и предпринимательства, развитие инфраструктуры молодежной политики – строительства молодежных центров, детских лагерей, увеличение финансирования отрасли. Также в приоритетах комитета – волонтерское движение. Разработан законопроект о страховании добровольцев, который будет внесен уже в осеннюю сессию Госдумы.

Комитет по молодежной политике – новый комитет Государственной думы, который сформировали 12 октября, на первом заседании нижней палаты парламента VIII созыва. В 32 сформированных комитета вошли 18 участников Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. В том числе руководитель Ассоциации волонтерских центров и платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев, который стал председателем Комитета по молодежной политике, руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич – первый заместитель руководителя Комитета по молодежной политике, председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина – заместитель председателя Комитета по аграрным вопросам.