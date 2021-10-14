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Тимоти Шаламе и Зендая снялись для обложки глянца и рассказали о съемках фильма "Дюна"

Тимоти Шаламе и Зендая снялись для обложки глянца и рассказали о съемках фильма "Дюна"

Одной из самых нашумевших кинопремьер этого года стала картина режиссера Дени Вильнева "Дюна", в которой снялись Тимоти Шаламе, Зендая, Оскар Айзек, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем и другие. Так что появление в свежем номере журнала Entertainment Weekly звездного состава фильма едва ли способно вызвать удивление. Для обложки номера снялись кумиры зумеров Тимоти Шаламе и Зендая.

Фотосессия проходила в начале сентября на крошечном острове, расположенном недалеко от всемирно известного острова Лидо в Италии, где тогда проходил Венецианский кинофестиваль. Премьера фильма состоялась в его рамках, так что собрать актеров для фотосессии практически в полном составе труда не составило.

 


Тимоти Шаламе и Зендая

Фильм "Дюна" основан на одноименном романе Фрэнка Герберта. Впервые он был экранизирован в 1984 году Дэвидом Линчем, но тогда картина не нашла признания у критиков и в прокате провалилась.

В фильме события разворачиваются в будущем на планете Арракис. Там находится ценный ресурс меланж, который может продлевать жизнь. Но для того, чтобы им завладеть, героям предстоит под палящим солнцем сражаться с чудовищами и монстрами, которые обосновались на Арракисе.

Как признался Шаламе, роман Герберта запал ему глубоко в душу.

В нем есть действительно важные уроки, как стать взрослым, а также он помогает понять, кто ты есть в этом мире, в котором нужно бороться с самим собой, когда на кону что-то очень важное или когда приходится преследовать ужасные цели, как моему герою Полу,

— сказал он в интервью.



Тимоти Шаламе признался, что давно искал встречи с Вильневом и хотел с ним познакомиться. Однако тот сам попросил о встрече, когда посмотрел фильм "Зови меня своим именем" с участием молодого актера.

Зендая тоже была чрезвычайно взволнована возможностью поработать с режиссером. Она настойчиво добивалась роли Чани и смогла это сделать, продемонстрировав невероятную химию на пробах с Шаламе. Съемки с участием актрисы длились всего неделю, но оставили у нее яркие впечатления.

Я не хотела уходить. У Дени была теплая и семейная атмосфера. Все были так добры ко мне. Я очень сблизилась с Тимоти. Мы подумали, что теперь станем хорошими друзьями,

— сказала она.

Несмотря на то что фильм пока не получил наград, он был тепло встречен зрителями во всем мире и продемонстрировал большой коммерческий успех — сборы в мировом прокате уже превысили 117 миллионов долларов.


Зендая, Шэрон Дункан-Брюстер и Ребекка Фергюсон
Джош Бролин, Оскар Айзек, Тимоти Шаламе и Хавьер Бардем
Ребекка Фергюсон и Оскар Айзек


Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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