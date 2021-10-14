Ученые: коронавирус может серьезно влиять на здоровье глаз

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

21:08 Автор: Жанна Звягина

Группа немецких специалистов из Института биомолекулярной медицины Макса Планка по итогам проведенного исследования пришли к выводу, что коронавирус нового типа способен проникать в органы зрения, инфицируя фоторецепторы и нервные клетки сетчатки глаз. Статья опубликована в четверг на сервере препринтов bioRxiv.org.

По словам ученых, SARS-CoV-2 может влиять на воспалительные гены, включая медиатор заживления слизистых оболочек — цитокин интерлейкин 33 (IL33), который связан с воспалением сетчатки глаза и деградацией фоторецепторов. Предполагается, что повышенная экспрессия данных генов возникает в результате иммунного ответа организма на заражение.

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Исследователи полагают, что это может быть одной из причин, по которой некоторые пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, жалуются на проблемы со зрением.

Вместе с тем они пришли к выводу, что для лечения осложнений на органы зрения не требуются особые лекарства, поскольку антитела, блокирующие мембранный белок ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2), уменьшают инфицирование клеток сетчатки. Таким образом для лечения подойдут антивирусные препараты или вакцины, направленные на блокирование ACE2.

Специалисты также призвали следить за изменениями сетчатки глаза с точки зрения возможных последствий после перенесенного заболевания.

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В ходе брифинга, состоявшегося в мае 2020 года, британский премьер Борис Джонсон рассказал, что после перенесенного заболевания коронавирусом у него ухудшилось зрение.

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