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Ученые подсчитали длительность иммунитета у перенесших COVID-19

Ученые подсчитали длительность иммунитета у перенесших COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


08:42  Автор: Юлия Катенёва


Источник: ТАСС



Количество антител у переболевших COVID-19 постепенно снижается в течение полугода затем стабилизируется до 15-ого месяца. К таким выводам пришла группа международных ученых, пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования, опубликованного в электронной библиотеке bioRxiv.

Так, исследователи из Швеции, Италии, Германии, Швейцарии и Китая, проанализировали 188 образцов крови 136 пациентов, у которых коронавирус протекал в тяжелой и легкой форме. После достижения пиковых значений с 15 по 28 день после заражения коронавирусом, иммунный ответ антител постепенно снижался, однако выровнялся после 6 месяца, выяснили ученые. При этом нейтрализующая способность плазмы сохраняется вплоть до 15-ти месяцев после появления первых симптомов.

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Однако, некоторые штаммы вируса, включая быстро распространяющийся штамм «дельта», могут хотя бы частично обойти нейтрализующий эффект антител в плазме, предупреждают специалисты. Так, титры антител штаммов «бета»,  «гамма»« и «дельта» в определенные периоды были в 8-16 раз слабее титров против штамма «альфа».

Учёным известно уже около 16 тысяч мутаций коронавирусной инфекции. Большинство разновидностей несильно отличаются и на ход пандемии особо не влияют. Но есть и довольно агрессивные версии, которые быстро распространяются по всей планете.


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Напомним, ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса, в геноме которого сочетаются ключевые мутации «бета»- и «дельта»-вариантов SARS-CoV-2, начал активно распространяться в начале лета на территории России и Германии, а его появление зафиксировано в феврале.



#коронавирус


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По материалам: pnp.ru

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