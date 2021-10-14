Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Алтайском крае откроют первый педагогический «Кванториум»

В Алтайском крае откроют первый педагогический «Кванториум»

В Алтайском крае откроют первый педагогический «Кванториум»

Педагогический «Кванториум» Минпросвещения России и технопарк универсальных педагогических компетенций «Учитель будущего поколения России» появятся на базе Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени Василия Шукшина в Бийске до конца года, сообщает пресс-служба Правительства Алтайского края. 

В марте в ходе рабочего визита в Бийск Министр просвещения России Сергей Кравцов принял решение, что этот вуз станет одним из первых в России, где будет открыт педагогический «Кванториум». 

Работа педагогического «Кванториума» нацелена на подготовку студентов для работы в школах, оснащенных новым оборудованием, и в «Кванториумах», которые открывают в крае. Здесь учителя смогут пройти переподготовку и повышение квалификации. 

В свою очередь, технопарк универсальных педагогических компетенций предназначен для создания проектных групп студентов, учащихся, преподавателей в целях разработки межпредметных проектов. Его оснастят современным оборудованием, откроют лаборатории генетики (биотехнологии), альтернативных видов энергии, аналитической химии, программирования, информационной гигиены, нейрокогнитивных технологий и другие.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Чубайс рассказал, как России стать лидером
Чубайс рассказал, как России стать лидером
Муниципальный этап конкурса на лучшую школьную столовую продлится до 20 октября
Муниципальный этап конкурса на лучшую школьную столовую продлится до
В Алтайском крае откроют первый педагогический «Кванториум»
В Алтайском крае откроют первый педагогический «Кванториум»
15 октября в парках «Россия – Моя история» откроются «Лаборатории будущего»
15 октября в парках «Россия – Моя история» откроются «Лаборатории
Важно уметь выстраивать образовательные маршруты для детей с особенностями развития
Важно уметь выстраивать образовательные маршруты для детей с
Politico: Белый дом твердо решил не вводить новых санкций против СП-2
Politico: Белый дом твердо решил не вводить новых санкций против СП-2
Продолжается прием работ на фестиваль видеофильмов на французском языке
Продолжается прием работ на фестиваль видеофильмов на французском
Школьники узнали о профессии оператора беспилотных летательных аппаратов
Школьники узнали о профессии оператора беспилотных летательных
Надежда Оболенцева, Алеся Кафельникова, Полина Аскери и другие на открытии модного бутика в Москве
Надежда Оболенцева, Алеся Кафельникова, Полина Аскери и другие на
Тимоти Шаламе и Зендая снялись для обложки глянца и рассказали о съемках фильма "Дюна"
Тимоти Шаламе и Зендая снялись для обложки глянца и рассказали о
Родство древних японцев эпохи Дзёмон и первых американцев не подтверждается строением зубов и ДНК
Родство древних японцев эпохи Дзёмон и первых американцев не
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 14 октября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 14 октября 2021 года

Топ на сегодня

Лауреаты конкурса «Учитель года России» примут участие в форуме «Сквозные образовательные траектории»
Лауреаты конкурса «Учитель года России» примут участие в форуме
«Кванториум-33» организует занятия для будущих участников космических чемпионатов
«Кванториум-33» организует занятия для будущих участников космических
В Москве неизвестный устроил стрельбу возле школы
В Москве неизвестный устроил стрельбу возле школы
"﻿﻿Мохнатость утянула? Аж топорщится": Клава Кока удивила поклонников фото в трусах
"﻿﻿Мохнатость утянула? Аж топорщится": Клава Кока удивила
Мила Кунис и Эштон Катчер на шопинге с детьми в Лос-Анджелесе: новые фото
Мила Кунис и Эштон Катчер на шопинге с детьми в Лос-Анджелесе: новые

Еще по теме

В БГПУ откроются технопарк универсальных педагогических компетенций и педагогический «Кванториум»
В Красноярском крае откроется технопарк универсальных педагогических компетенций
На базе ВГПУ в декабре 2021 года будет создан технопарк «Учитель будущего поколения России»
В ВГСПУ до конца 2021 года откроется первый педагогический «Кванториум»