В Алтайском крае откроют первый педагогический «Кванториум»

Педагогический «Кванториум» Минпросвещения России и технопарк универсальных педагогических компетенций «Учитель будущего поколения России» появятся на базе Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени Василия Шукшина в Бийске до конца года, сообщает пресс-служба Правительства Алтайского края.

В марте в ходе рабочего визита в Бийск Министр просвещения России Сергей Кравцов принял решение, что этот вуз станет одним из первых в России, где будет открыт педагогический «Кванториум».

Работа педагогического «Кванториума» нацелена на подготовку студентов для работы в школах, оснащенных новым оборудованием, и в «Кванториумах», которые открывают в крае. Здесь учителя смогут пройти переподготовку и повышение квалификации.

В свою очередь, технопарк универсальных педагогических компетенций предназначен для создания проектных групп студентов, учащихся, преподавателей в целях разработки межпредметных проектов. Его оснастят современным оборудованием, откроют лаборатории генетики (биотехнологии), альтернативных видов энергии, аналитической химии, программирования, информационной гигиены, нейрокогнитивных технологий и другие.