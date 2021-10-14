В Алтайском крае прошел «Детский Абилимпикс»

На базе Бийского педагогического колледжа впервые прошел региональный чемпионат Алтайского края по профессиональному мастерству среди детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Детский Абилимпикс». Об этом сообщает пресс-служба Правительства Алтайского края.

«Чемпионат направлен на раннюю профориентацию детей дошкольного возраста с ОВЗ, обеспечивающую социализацию детей в обществе и погружение в будущие профессии, искусство», – уточняется в информационном релизе.

В конкурсных испытаниях приняли участие 13 ребят в возрасте от пяти до восьми лет, они демонстрировали свои навыки по компетенциям «Парикмахерское искусство», «Строительное дело. Конструирование», «Художник-иллюстратор».

Во время чемпионата конкурсантов поддерживали волонтеры Бийского педагогического колледжа.

Чемпионат завершился награждением и танцевальным флешмобом, который объединил студентов колледжа и конкурсантов.

