В чем отличие Знака Зодиака, лунного Знака и асцендента, и как они влияют на вашу жизнь

Вадим Карасев

Все люди знают свой Знак Зодиака. Оказывается, помимо него есть еще лунный Знак и асцендент. Эксперты а области астрологии рассказали, что это такое и каким образом это сказывается на нашем характере и жизни в целом.

Есть много важных хитростей, которые помогают нам формировать события своей жизни. Знание всех трех Знаков поможет вам лучше познать самих себя или кого-то другого, а также приблизиться к достижению заветных целей.

Знак Зодиака

Знак Зодиака — это положение Солнца в момент вашего рождения. Всего есть двенадцать Знаков, потому что за год Солнце успевает «посетить» двенадцать зодиакальных созвездий.

Именно Знак Зодиака формирует наш характер, его базовые особенности. Он делает нас теми, кем мы являемся. Например, по Знаку Зодиака можно определить любовную совместимость, узнать примерные направления в поведении человека, его отношение к миру и пути достижения счастья, успеха.

Согласно мнению экспертов, основной Знак Зодиака может рассказать о человеке далеко не все. Для создания полной картины необходимо знать также асцендент и лунный Знак.

Лунный Знак Зодиака

Лунный Знак Зодиака — это положение Луны в момент вашего рождения. Чтобы выяснить, в каком Знаке было ночное светило, когда вы появились на свет, вы можете воспользоваться помощью интернета. Есть лунные календари, которые содержат информацию о Луне и ее положении за многие десятки лет.

Если обычный Знак Зодиака рассказывает нам, кем является тот или иной человек, каков его характер, то лунный Знак раскрывает его глубинный внутренний мир и скрытые способности, не очевидные черты характера. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, как лунный Знак влияет на ваш характер.

Знак асцендента

Чтобы узнать Знак своего ацендента, или просто асцендент, недостаточно просто найти информацию в интернете. С этим придется обращаться к специалисту-астрологу.

Асцендент — это то Зодиакальное созвездие, которое поднималось на восточном горизонте ровно в тот момент времени, когда вы родились. Проблема в том, что асцендент привязан не только ко времени, но еще и к месту рождения.

Это крайне важная информация, которой должен обладать любой эксперт-астролог для расшифровки натальной карты. Если говорить простым языком, то асцендент показывает то, какими вы являетесь для других людей. Он указывает на нашу маску, которую мы носим перед тем. как открыть свое истинное лицо.

Асцендентный Знак для человека — это показатель того, какой должна быть внешность и поведение человека по отношению к окружающим. Этот Знак может указать на то, как вам стоит знакомиться с людьми и в каком образе перед ними стоит представать, что немаловажно.

Зная асцендентный Знак человека, вы можете понять, нравится быть в центре внимания или он тихоня. Вы можете узнать, насколько чувствителен он к негативу и в какой манере он ведет разговор.

Полезная информация на этом не заканчивается. По асцендентному Знаку можно узнать, как сделать свою внешность более притягательной. Профессиональный анализ расскажет, какие цвета для вас являются самыми лучшими, а какие самыми неудачными.