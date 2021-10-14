В Германии неонациста похоронили в еврейской могиле

Вадим Карасев

Руководство одного из кладбищ недалеко от Берлина похоронило прах активиста-неонациста в могиле музыковеда еврейского происхождения. В администрации кладбища этот случай назвали чудовищной ошибкой, пишет The Guardian.

Этот случай произошел из-за традиционной практики по созданию новых захоронений: аренда могил рассчитана на 10–20 лет, после истечения указанного срока на местах можно захоранивать других усопших. Именно поэтому прах 48-летнего неонациста Генри Хафенмаера был закопан в могиле еврейского ученого Макса Фридлендера. При этом на церемонии погребения присутствовали известные правые экстремисты и один из основателей неонацистской организации Baader-Meinhof.

Умерший был известен своей позицией по отрицанию холокоста и приобрел статус "мученика" в радикальных кругах перед своей смертью. Евангельская церковь в Берлине-Бранденбурге, управляющая кладбищем, пообещала исправить случившееся, а в полиции решили возбудить уголовное дело, так как подозревают, что неонацисты сознательно выбрали могилу Фридлендера для захоронения своего сторонника.

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