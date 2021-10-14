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В МИД России ответили на заявление Украины об экстрадиции Поклонской

В МИД России ответили на заявление Украины об экстрадиции Поклонской

14:18  Автор: Виктория Карташева


Источник: ТАСС



Наталья Поклонская, назначенная российским послом в Кабо-Верде, обладает дипломатическим иммунитетом, он распространяется на её поездки в страну и обратно, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга 14 октября. Об этом пишет ТАСС.

В среду, 13 октября, депутат Госдумы VII созыва, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская указом российского президента была назначена послом России в Кабо-Верде. Позже бывший заместитель украинского генпрокурора Гюндуз Мамедов заявил, что в стране могут начать подготовку документов на экстрадицию Поклонской, в отношении которой на Украине открыты уголовные дела. В МИД страны заявили, что Поклонской не удастся скрыться от украинского правосудия «даже в Африке».

Поклонская назначена послом РФ в Кабо-Верде


В 2014 году против неё было заведено дело по подозрению в госизмене, а в апреле 2016 года — по подозрению в причастности к запрету в России деятельности Меджлиса крымско-татарского народа (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Захарова подчеркнула, что назначение Поклонской послом не имеет к Украине никакого отношения, кроме того, она обладает дипломатическим иммунитетом.

«Как глава дипломатического представительства по Венской конвенции о дипломатических сношениях Наталья Поклонская обладает абсолютным иммунитетом от подобных заявленных или заявляемых кем бы то ни было действий, в том числе на пути следования туда и обратно. Это тоже все должны понимать», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Захарова также посоветовала украинским партнёрам «постараться, наконец, реализовать украинское правосудие» на территории своего государства.

Володин: заявления Киева в отношении Поклонской подтверждают, что Украина не готова стать демократическим государством


«Начать надо с первичного — как только у них это получится, как только они смогут реализовать свойственное правосудие на территории собственной страны, сразу могут приниматься за более масштабные задачи, а пока у них очень плохо получается реализовывать украинское правосудие на территории Украины», — заявила дипломат.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что заявление министра иностранных дел Украины о возможности «испортить жизнь Поклонской» подтверждает, что Киев в отношении своих же граждан готов применять меры, присущие тоталитарным режимам.



#международные отношения #Украина


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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