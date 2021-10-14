В Москве стартовал IV Глобальный форум молодых дипломатов "Дипломатия Победы"

Вадим Карасев

В Москве начался IV Глобальный форум молодых дипломатов "Дипломатия Победы". Организаторами мероприятия выступают Совет молодых дипломатов МИД России (СМД), Федеральное агентство по делам молодежи и Дипломатическая академия МИД России.

Форум представляет собой уникальную дискуссионную площадку с участием известных дипломатов, представителей власти и общественных деятелей, основанную на разработанной СМД концепции горизонтальной дипломатии (horizontal diplomacy). Начиная с I Глобального форума дипломатов, состоявшегося в 2017 году на полях Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, формат успешно развивался в рамках более чем семилетней деятельности СМД по проведению аналогичных региональных форумов для молодых дипломатов ("Евразия", АТР, БРИКС, РИК, "Европа", ОИС).

Ключевой темой текущего форума является принципиальная важность дипломатической работы по сохранению исторической памяти, в частности недопущение искажения итогов Второй мировой войны. Как отметил проректор по кадровой политике МГИМО В. М. Морозов, "вопросы истории являются очень важными в современных реалиях, в связи с этим проведение форума обретает исключительную значимость".

Участники форума смогут обсудить такие актуальные вопросы, как роль СМИ в освещении исторических событий, фактор "фейк ньюз" в современных медиа, проблемы фальсификации истории, итоги формирования "ялтинско-потсдамской" системы международных отношений, решения Нюрнбергского трибунала в качестве основы исторической политики и многое другое.

Главным итогом форума станет презентация устава Международной ассоциации молодых дипломатов, совместная работа над которым велась в течение нескольких лет представителями разных государств, а также принятие меморандума IV Глобального форума "Дипломатия Победы".



В мероприятии ожидается участие более 100 иностранных дипломатов.