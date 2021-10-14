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В муниципальных округах смогут создавать комиссии по мобилизации

В муниципальных округах смогут создавать комиссии по мобилизации

Тема: Постановления правительства


02:07  Автор: Анна Шушкина



Комиссии для призыва граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы, смогут создаваться не только в городских округах и муниципальных районах, но и в муниципальных округах. Такое постановление правительства вступает в силу 14 октября. Оно дополняет положение о призыве граждан из числа запасников.

Устанавливается, что в мирное время в каждом субъекте, муниципальном районе, муниципальном округе, городском округе и на внутригородской территории города федерального значения решением главы региона по представлению военного комиссара создается призывная комиссия по мобилизации субъекта РФ или муниципального образования. Ранее в положении муниципальные округа не упоминались.  Это новый вид муниципального образования, который появился благодаря законодательным изменениям, принятым в 2019 году. 

До 1 января 2025 года в муниципальные округа должны быть преобразованы те городские округа, менее двух третей населения которых проживает в городах и (или) иных городских населённых пунктах, при этом на территории городского округа плотность населения должна в 5 и более раз превышать среднюю плотность населения в РФ.

Законы, вступающие в силу с 14 октября


В мирное время призывные комиссии по мобилизации организовывают оповещение и явку или доставку граждан, пребывающих в запасе, на пункты сбора военного комиссариата муниципального образования. Также призывная комиссия по мобилизации принимает решение об общем объёме планируемых к призыву ресурсов в пределах мобилизационного задания с учётом имеющихся резервов.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#армия #в регионах


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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