В первом чтении принят законопроект "Единой России" о защите соцвыплат от списаний за долги

Вадим Карасев

Депутаты Госдумы единогласно в первом чтении приняли законопроект "Единой России" о защите соцвыплат от списаний за долги.

Закон был разработан и внесен по поручению президента РФ, который на съезде партии обратил внимание на необходимость защитить соцвыплаты от списания кредиторами. Об этом заявил замруководителя фракции "Единой России" Сергей Неверов, выступая на пленарном заседании Госдумы.

Законопроект защищает средства от списания как по банковским кредитам, так и в рамках исполнительного производства. Перечень социальных выплат, не подлежащих списанию, будет расширен. В него войдут все выплаты согласно актам президента и правительства, пособия беременным женщинам с невысоким доходом и средства соцконтракта.

Документ предусматривает возможность использования соцвыплат в счет погашения кредитов. Речь идет о согласии заемщика по каждому такому случаю.

"Но это может производиться, только если человек сам направил уведомление. Даже если списание произошло, гражданин вправе отозвать уведомление и в течение 14 дней направить заявление в банк, он в течение трех дней вернет деньги", — заключил Неверов.

Он напомнил, что уже действует законодательная норма о запрете списаний пенсий, алиментов и компенсации за причинение вреда в связи с потерей здоровья.

"Буквально в завершение предыдущего созыва мы приняли закон, который вступит в силу с 1 февраля 2022 года, где говорится о защите минимального гарантированного дохода граждан от списания за долги. В совокупности эти инициативы направлены на защиту доходов граждан. Но при этом единовременные соцвыплаты выпали из-под действия норм", — отметил Неверов.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный ("Единая Россия") в свою очередь подчеркнул, что получаемые людьми средства социальной поддержки не должны "сгорать", даже если у них есть кредиты или судебные задолженности.

"Наши граждане, на которых распространяются такие выплаты, должны сами по своему усмотрению распорядиться этими средствами, сами решать, на что их потратить. Данная законодательная инициатива касается не только указов президента [о мерах поддержки], запрет предлагается распространить на все единовременные выплаты, в том числе в рамках социальных контрактов", — сказал депутат.

С инициативой запретить списание соцвыплат за долги выступили представители "Единой России" на встрече с президентом 22 августа. По итогам съезда партии Владимир Путин поручил внести соответствующие законодательные изменения до 1 февраля 2022 года. А Банку России — до 1 ноября обеспечить возврат списанных по кредитам соцвыплат.

В начале сентября "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о запрете на списание соцвыплат за долги по кредитам.

