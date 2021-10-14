В школы Удмуртии поступила новая компьютерная техника

Более 3 тысяч единиц компьютерной техники поступило в школы Удмуртии в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства образования и науки.

3200 ноутбуков, 110 многофункциональных устройств получили 110 школ региона. Кроме того, по проекту «Цифровая образовательная среда» 117 единиц компьютерной техники были доставлены в центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделили более 212 млн рублей.

В пресс-службе Министерства образования и науки Республики Удмуртия уточнили, что проект «Цифровая образовательная среда» реализуется в регионе с 2020 по 2024 год. В прошлом году в 102 организации поступило 3072 ноутбука, 216 интерактивных комплексов, 216 ноутбуков для педагогов.

В планах на 2022 год – обновить материально-техническую базу в 62 школах, на 2023 год – в 100, на 2024 год – в 68.