В США к годовщине военного флота опубликовали открытку с российским крейсером

Вадим Карасев

Уголовно-следственная служба военно-морских сил США (NCIS) в честь 246-й годовщины образования ВМС опубликовала открытку, на которой изображен российский ракетный крейсер "Орлан".

Изображение появилось в Twitter-ленте ведомства, однако комментаторы быстро заметили ошибку и подняли автора ленты на смех. Вскоре публикация была удалена, но в сети распространился ее скриншот.

Крейсер ВМФ РФ сколлажировали с американским флагом

Как сообщал Ruposters, ранее с ВМС США произошел инцидент в Южно-Китайском море – атомная подлодка столкнулась с неизвестным объектом. Предполагается, что он может принадлежать Китаю. Официальный Пекин также обвиняет американцев во вторжении.