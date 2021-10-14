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В США к годовщине военного флота опубликовали открытку с российским крейсером

В США к годовщине военного флота опубликовали открытку с российским крейсером

Уголовно-следственная служба военно-морских сил США (NCIS) в честь 246-й годовщины образования ВМС опубликовала открытку, на которой изображен российский ракетный крейсер "Орлан".

Изображение появилось в Twitter-ленте ведомства, однако комментаторы быстро заметили ошибку и подняли автора ленты на смех. Вскоре публикация была удалена, но в сети распространился ее скриншот.

Крейсер ВМФ РФ сколлажировали с американским флагом

Как сообщал Ruposters, ранее с ВМС США произошел инцидент в Южно-Китайском море – атомная подлодка столкнулась с неизвестным объектом. Предполагается, что он может принадлежать Китаю. Официальный Пекин также обвиняет американцев во вторжении.

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По материалам: uposters.ru

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