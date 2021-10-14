В Ставропольском крае завершился международный фестиваль современного уличного искусства "Культурный код"

Вадим Карасев

Торжественная церемония закрытия фестиваля "Культурный код" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" состоялась 14 октября в поселке городского типа Солнечнодольск Ставропольского края. Для участников и гостей фестиваля была проведена уникальная иммерсивная экскурсия по галерее под открытым небом. Завершился фестиваль большим концертом с участием Манижи и Вячеслава Макарова.

"Культурный код" – это первый творческий проект платформы "Россия – страна возможностей", который объединяет российских и зарубежных художников, признанных мировым стрит-арт сообществом. Основными целями проведения фестиваля является знакомство и приобщение граждан Российской Федерации к современному искусству и мировой уличной культуре через создание музеев монументального искусства под открытым небом, креативных пространств и комфортной городской среды в городах России.

За пять недель художники из 16 стран мира создали более 40 муралов на фасадах домов Солнечнодольска. Почти 70% высотных домов поселка получили уникальное оформление. Галерея под открытым небом, по замыслу авторов проекта, должна не только обновить облик населенного пункта и познакомить жителей с современным искусством, но и оказать положительное влияние на туристическую привлекательность региона.

С 17 сентября по 15 октября в поселке Солнечнодольск работали стрит-арт художники с мировыми именами из Германии, Польши, Нидерландов, Испании, Мексики, Болгарии, Аргентины, Греции, Канады, Израиля, Индонезии, Великобритании, Китая, США, Чехии и России. В создании муралов на фасадах зданий также приняли участие ассистенты художников из разных городов России и трех стран мира.

Инициатива проведения международного фестиваля уличного искусства "Культурный код" была поддержана Президентом России на заседании Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", которое состоялось 4 октября 2019 года. В настоящее время более 100 работ художников можно увидеть в Одинцово и Солнечногорске (Московская область), Челябинске, Казани, Нижнем Новгороде, арт-кластере "Таврида" (Республика Крым), Солнечнодольске (Ставропольский край) и Москве.



В Солнечнодольске при поддержке Правительства Ставропольского края прошел самый масштабный на сегодняшний день фестиваль проекта "Культурный код". В церемонии закрытия мероприятия приняли участие Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов, автор проекта "Культурный код", Президент Фонда поддержки и развития современного искусства Дмитрий Левочкин и исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева.

Для участников и гостей организаторы подготовили иммерсивную экскурсию по уникальным местам Солнечнодольска с презентацией фресок, созданных художниками фестиваля. Экскурсия проходила в наушниках, через которые гости могли услышать рассказы авторов муралов о смыслах, которые они вложили в свои шедевры, и их впечатления от участия в фестивале.

В рамках закрытия гости также встретились с жителями поселка и узнали мнения солнечнодольцев о проекте. Они рассказали Сергею Кириенко о том, что проект оживил жизнь поселка и сплотил жителей. Дети также поделились, что хотели бы освоить граффити и связать свое будущее с современным искусством.

В ходе встречи с художниками Сергей Кириенко обсудил с участниками встречи дальнейшие перспективы фестиваля, рассказал об общении с жителями, узнал истории художников, для которых проект стал социальным лифтом и превратил их из ассистентов в настоящих профессионалов.

"То, что вы делаете – это большая работа, это требует трудолюбия и таланта, но главное, это требует частичку души. И мы, осматривая фасады, ощутили ваше тепло. Жители Солнечнодольска стали соавторами проекта: они приносили книги, на которые в своем творчестве опирались художники, угощали авторов пирогами, даже коты поселка появились в работах художников. Когда в большом городе появляется несколько десятков произведений на фасадах – это, конечно, здорово, это украшает город, но, когда такое происходит в городе, где практически все фасады изменились – это кардинальное изменение", – отметил на встрече с художниками фестиваля Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Завершился вечер концертом финалистки "Евровидения – 2021" Манижи и музыканта, ведущего шоу "Маска" на телеканале НТВ Вячеслава Макарова. Звездные гости исполнили свои самые популярные хиты, и это стало яркой финальной точкой Международного фестиваля уличного искусства "Культурный код".