Важно уметь выстраивать образовательные маршруты для детей с особенностями развития

Современная система образования предоставляет широкий спектр возможностей для школьников с особенностями развития. Об этом в эфире онлайн-программы «Образовательная среда» рассказала заведующая кафедрой специальной педагогики и комплексной реабилитации Института специального образования и психологии Московского городского педагогического университета доктор педагогических наук Ирина Яковлева.

Она отметила, что дети с ОВЗ имеют возможность посещать как специальные (коррекционные), так и обычные школы – выбор образовательного маршрута осуществляют родители (законные представители). Общеобразовательная организация в этом случае должна иметь в штате необходимых специалистов (логопеда, олигофренопедагога и др.), а если нет такой возможности, то привлечь специалистов из специализированных организаций на основе договоров о сетевом сотрудничестве.

«Ребенку с ограниченными возможностями здоровья в школе должны быть созданы специальные условия: предоставляется адаптированная программа обучения, при необходимости – специальные учебники и дидактический материал, а также график занятий со специалистами которые рекомендованы в заключении психолого-медико-педагогической комиссии. Важно убеждать родителей таких детей не отказываться от адаптированной программы, стесняясь и скрывая проблемы ребенка. Так ему будет еще хуже. Без специальной помощи, обучения в соответствии со своими потребностями ребенок не сможет раскрыть потенциал, получить образование», – отметила Ирина Яковлева.

Она подчеркнула, что задача учителя ребенка с особенностями развития – убедить родителей построить правильный образовательный маршрут для него. Для этого учитель должен знать приемы работы с детьми, имеющими нарушения развития. В помощь педагогам сейчас есть различные ресурсы.

«Во многих регионах открыты кафедры коррекционной педагогики. Нашим Институтом специального образования и психологии Московского городского педагогического университета второй год реализуются дистанционные программы переподготовки. Их может пройти любой педагог. Занятия длятся шесть месяцев, два-три раза в неделю, после завершения обучения присваивается новая квалификация: "логопед" или "учитель-олигофренопедагог"», – рассказала эксперт.

Также информацию можно получить в Ассоциации инклюзивных школ. За время работы она собрала наиболее успешные примеры помощи детям с разными особенностями в развитии. Кроме того, можно перенять опыт у участников конкурса «Лучшая инклюзивная школа», который проводит Минпросвещения России.