Важно уметь выстраивать образовательные маршруты для детей с особенностями развития
Современная система образования предоставляет широкий спектр возможностей для школьников с особенностями развития. Об этом в эфире онлайн-программы «Образовательная среда» рассказала заведующая кафедрой специальной педагогики и комплексной реабилитации Института специального образования и психологии Московского городского педагогического университета доктор педагогических наук Ирина Яковлева.
Она отметила, что дети с ОВЗ имеют возможность посещать как специальные (коррекционные), так и обычные школы – выбор образовательного маршрута осуществляют родители (законные представители). Общеобразовательная организация в этом случае должна иметь в штате необходимых специалистов (логопеда, олигофренопедагога и др.), а если нет такой возможности, то привлечь специалистов из специализированных организаций на основе договоров о сетевом сотрудничестве.
Она подчеркнула, что задача учителя ребенка с особенностями развития – убедить родителей построить правильный образовательный маршрут для него. Для этого учитель должен знать приемы работы с детьми, имеющими нарушения развития. В помощь педагогам сейчас есть различные ресурсы.
Также информацию можно получить в Ассоциации инклюзивных школ. За время работы она собрала наиболее успешные примеры помощи детям с разными особенностями в развитии. Кроме того, можно перенять опыт у участников конкурса «Лучшая инклюзивная школа», который проводит Минпросвещения России.