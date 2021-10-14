Виктория Бекхэм посетила шоу Джимми Фэллона, и в сети снова обсуждают ее "изменившуюся внешность"

Вадим Карасев

47-летняя Виктория Бекхэм в последние дни часто становилась гостьей различных телешоу, ну а вчера она заглянула и на эфир к Джимми Фэллону. У него, по воспоминаниям самого шоумена, Виктория последний раз была еще будучи беременной дочерью Харпер, то есть десять лет назад (а сегодня Харпер уже завоевывает медали по дзюдо!).

В сети новый выпуск снова бурно комментируют, акцентируя внимание на внешности Виктории. Так, после одного из недавних эфиров в сети стали обсуждать форму губ Виктории, полагая, что она якобы прибегла к новым косметическим процедурам. Без резких оценок не обошлось и сейчас.

Если бы ее не подписали, я не узнала бы!

Она выглядит так, как выглядел бы ее портрет, сделанный шестилетним ребенком.

Ее губы были лучше,

— написали в комментариях.





Виктория Бекхэм и Джимми Фэллон

Впрочем, сама Виктория эти слухи не комментировала, ну а в сети многие ее поклонники встали на ее защиту, написав, что никаких радикальных перемен не замечают, а выглядит она прекрасно.

На передаче Виктория появилась в белом комбинезоне, дополненном черным кожаным ремнем. И хотя сейчас Бекхэм активно продвигает свою косметическую линию, разговор зашел и о моде. Так, Виктория вспомнила, как первый раз увидела кого-то в наряде ее бренда.





Виктория Бекхэм и Джимми Фэллон

Да, я тогда была в ресторане с Дэвидом. И, знаешь, мне всегда нравится делать комплименты женщинам, даже если они одеты не в мою одежду. Я была так взволнована! Так здорово видеть кого-то в одежде, которую ты создал. Не просто знаменитостей на красной дорожке, но любого человека, которому нравится то, что я делаю.

Ну а когда Виктория упомянула своего мужа Дэвида Бекхэма, Джимми Фэллон не удержался от вопроса об их знаменитом парном образе, когда в 1999 году на модной вечеринке они вместе появились на публике в кожаных нарядах. Этот выход пары вошел в историю современной поп-культуры.





Виктория и Дэвид Бекхэм

На самом деле мы не так уж часто одевались в одном стиле, но когда мы делали это, это тут же оказывалось задокументировано фотографами. И теперь эта тема просто преследует меня. Тогда это казалось хорошей идеей. Хотя и было немного наивно, мы не так уж много знали о моде. Но это было просто забавно, приносило нам радость, и, честно говоря, так оно и должно быть. Хотелось бы иметь смелость и сегодня почаще так делать. Но ты уже знаешь индустрию — чем старше ты становишься, тем ты менее наивен. А тогда нам было все равно, мы просто веселились: "Эй, давай оба облачимся в кожу!"

— рассказала Виктория.









Вчера знаменитость успела сходить и на передачу Live with Kelly and Ryan. Для этого эфира Бекхэм выбрала облегающее красное платье на одно плечо из новой линейки Victoria Beckham Body, которая, по словам Виктории, скоро должна поступить в продажу.

На этом шоу она также рассказала о своей бьюти-линии, а также призналась, что главным залогом долгой и счастливой семейной жизни считает взаимоуважение и равенство.





Приезд Бекхэм в Нью-Йорк вызвал настоящий ажиотаж — у гостиницы ее поджидает толпа репортеров и поклонников, которые надеются получить автограф. Впрочем, некоторые наверняка хотят увидеть знаменитость воочию и после пересудов в сети о ее изменившейся внешности.





Надя Бесчетникова