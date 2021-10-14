Водителей начнут массово лишать прав за долги

Вадим Карасев

ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов начнут приостановку действия водительских прав должников, сообщает Autonews.

Эта мера и ранее была доступна ФССП, но приставы прибегали к ней лишь в редких эпизодах. Теперь же такая практика будет применяться массово и более систематически.

Наказание коснется неплательщиков по штрафам, должников по алиментам, а также нарушителей из числа пользователей каршеринга, в том числе тех, кто получил счета за повреждения автомобилей. Оно будет применяться к тем, чья сумма долга превышает 10 тысяч рублей.

Срок приостановки действия прав не ограничен, однако санкция будет снята уже на следующий день после полного погашения долга водителем. ФССП не имеет права забирать документы у водителей, поэтому следить за соблюдением должниками наказания будут сотрудники ГИБДД. Недобросовестных водителей будут лишать прав на срок до года.