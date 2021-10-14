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"Вы еще и врунья, Оленька": Губерниев обвинил Бузову во лжи

"Вы еще и врунья, Оленька": Губерниев обвинил Бузову во лжи

47-летний Дмитрий Губерниев вновь поскандалил с Ольгой Бузовой, обвинив певицу во вранье, сообщает Sport24.

Накануне Ольга Бузова напомнила о скандальном инциденте с Дмитрием Губерниевым на телеканале "Матч ТВ", когда она не сдержала слез.

"Дело в том, что меня подставили. Я не знала, что он там будет. Он меня ненавидит с моего брака с бывшим мужем [футболистом Дмитрием Тарасовым]. И когда я ходила на матчи, он всегда нелестно очень отзывался обо мне еще тогда", — рассказала звезда "Дома-2" в свежем интервью "Комсомольской правде".

После этого Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Ольги Бузовой, обвинив ее во лжи и назвав в соцсетях "вруньей". 

"Кто вы такая, чтобы я вас ненавидел? Вы еще и врунья, Оленька", — написал спортивный комментатор.

Губерниев пояснил свои слова. "Надо просто признать факт, что знаменитая театральная актриса, блистательная певица и очаровательная ведущая Ольга Бузова — простая врушка. И теперь ей с этим жить. Она врушка. <...> И, естественно, она знала, куда шла. Или Бузова ожидала увидеть вместо меня на "Матч ТВ" Михалкова, Джеймса Бонда или Джо Байдена? Поэтому Оленька лишний раз доказала, что она врушка. Я никогда в жизни не писал никаких оскорбительных комментариев про нее, писал только веселые и смешные. Но слова, что я ее всегда ненавидел, это просто какая-то нелепица", — сказал Губерниев в интервью Eurostavka.

Как писал NEWSTES, ранее Бузова появилась на "Новой волне" в футболке с надписью: "Где мой коньяк?"

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По материалам: uposters.ru

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