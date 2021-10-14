Заговоры на Покров 14 октября 2021 года: на счастье, любовь и удачу

Вадим Карасев

Ежегодно верующие отмечают один из самых значимых церковных праздников — Покров Пресвятой Богородицы. В этот день небеса открыты, и каждый может попросить продержки, а также привлечь в жизнь счастье, взаимную любовь и удачу.

Каждый год Покров отмечается 14 октября, и подготовка к празднеству начинается заранее. Верующие молятся высшим силам, прося прощения за неблаговидные поступки, чтобы очистить души от негатива. Эксперты сайта dailyhoro.ru призывают всех отметить великое событие в кругу семьи и обязательно попросить у Богородицы любви, счастья и процветания. Искренние слова помогут притянуть в жизнь нужные перемены и уберечься от бед.

Заговор на привлечение удачи в праздник Покрова

В светлый праздник, услышав звон колоколов, трижды крестятся и проговаривают:

«Удачу в жизнь привлекаю, близким помогаю. Как я от чистого сердца руку протяну, так и везение ко мне придет, беды от меня и моей семьи отведет».

После этого дают милостыню или делают посильное пожертвование в любой фонд, а также помогают тем, кто просит поддержки, чтобы не гневить небеса и оставаться чистыми душой.

Заговор на любовь 14 октября 2021 года

В день праздника наладить семейные отношения и укрепить любовь поможет искренность. Близкого человека крепко обнимают, шепча про себя:

«От сердца к сердцу нить тянется, жизни соединяет, брак на небесах скрепляет. Как объятия крепки, так и чувства сильны».

В этот день принято дарить небольшие подарочки, и их также заговаривают на семейное счастье у лика Пресвятой Богородицы, обращаясь к ней за помощью.

Тем, кто хочет поскорее найти истинную любовь, поможет такой заговор:

«Как яблоня плоды приносит, как невеста по весне в белые одежды наряжается да по зиме вновь преображается, так и я любовь найду, счастье, небесами дарованное, через всю жизнь пронесу».

Этот заговор читают у яблони, на которую после повязывают алую ленту в знак благодарности.

Заговор на счастье в день православного праздника

Обрести счастье в жизни поможет заговор на угощение:

«От чистого сердца угощаю, всем счастья желаю. Кто с благодарностью мое угощение принимает, тот и счастье мне передает, а сам еще больше получает. Добро из дома несу, да сторицей возвращаю, всем счастья желаю».

Этот заговор можно проговаривать над любым угощением: выпечкой, конфетами и фруктами. Их раздают случайным прохожим, поздравляя с праздником и искренне желая всего самого благополучного.