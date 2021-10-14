Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Заговоры на Покров 14 октября 2021 года: на счастье, любовь и удачу

Заговоры на Покров 14 октября 2021 года: на счастье, любовь и удачу

Ежегодно верующие отмечают один из самых значимых церковных праздников — Покров Пресвятой Богородицы. В этот день небеса открыты, и каждый может попросить продержки, а также привлечь в жизнь счастье, взаимную любовь и удачу.


Каждый год Покров отмечается 14 октября, и подготовка к празднеству начинается заранее. Верующие молятся высшим силам, прося прощения за неблаговидные поступки, чтобы очистить души от негатива. Эксперты сайта dailyhoro.ru призывают всех отметить великое событие в кругу семьи и обязательно попросить у Богородицы любви, счастья и процветания. Искренние слова помогут притянуть в жизнь нужные перемены и уберечься от бед.

Заговор на привлечение удачи в праздник Покрова

В светлый праздник, услышав звон колоколов, трижды крестятся и проговаривают:

«Удачу в жизнь привлекаю, близким помогаю. Как я от чистого сердца руку протяну, так и везение ко мне придет, беды от меня и моей семьи отведет».

После этого дают милостыню или делают посильное пожертвование в любой фонд, а также помогают тем, кто просит поддержки, чтобы не гневить небеса и оставаться чистыми душой.


Заговор на любовь 14 октября 2021 года

В день праздника наладить семейные отношения и укрепить любовь поможет искренность. Близкого человека крепко обнимают, шепча про себя:

«От сердца к сердцу нить тянется, жизни соединяет, брак на небесах скрепляет. Как объятия крепки, так и чувства сильны».

В этот день принято дарить небольшие подарочки, и их также заговаривают на семейное счастье у лика Пресвятой Богородицы, обращаясь к ней за помощью.

Тем, кто хочет поскорее найти истинную любовь, поможет такой заговор:

«Как яблоня плоды приносит, как невеста по весне в белые одежды наряжается да по зиме вновь преображается, так и я любовь найду, счастье, небесами дарованное, через всю жизнь пронесу».


Этот заговор читают у яблони, на которую после повязывают алую ленту в знак благодарности.

Заговор на счастье в день православного праздника

Обрести счастье в жизни поможет заговор на угощение:

«От чистого сердца угощаю, всем счастья желаю. Кто с благодарностью мое угощение принимает, тот и счастье мне передает, а сам еще больше получает. Добро из дома несу, да сторицей возвращаю, всем счастья желаю».

Этот заговор можно проговаривать над любым угощением: выпечкой, конфетами и фруктами. Их раздают случайным прохожим, поздравляя с праздником и искренне желая всего самого благополучного.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Количество пользователей образовательной бесплатной соцсети «Сферум» превысило миллион человек
Количество пользователей образовательной бесплатной соцсети «Сферум»
Не надо бояться ходить к логопедам
Не надо бояться ходить к логопедам
Россия объявила "миграционную амнистию" для 160 тысяч узбеков
Россия объявила "миграционную амнистию" для 160 тысяч
Дакота Джонсон, Мэгги Джилленхол и другие на премьере фильма "Пропавшая дочь" в Лондоне
Дакота Джонсон, Мэгги Джилленхол и другие на премьере фильма
Заговоры на Покров 14 октября 2021 года: на счастье, любовь и удачу
Заговоры на Покров 14 октября 2021 года: на счастье, любовь и удачу
Покров Пресвятой Богородицы в 2021 году: что можно делать и что нельзя
Покров Пресвятой Богородицы в 2021 году: что можно делать и что нельзя
Избитый дагестанцами москвич отреагировал на шутку Нурмагомедова
Избитый дагестанцами москвич отреагировал на шутку Нурмагомедова
Модная битва: Рианна против Кейси Масгрейвс
Модная битва: Рианна против Кейси Масгрейвс
Полезные свойства окопника и сферы его применения
Полезные свойства окопника и сферы его применения
В Москве стартовал IV Глобальный форум молодых дипломатов "Дипломатия Победы"
В Москве стартовал IV Глобальный форум молодых дипломатов
Путин заявил, что запасы энергоресурсов в РФ носят планетарный характер
Путин заявил, что запасы энергоресурсов в РФ носят планетарный
4 способа распознать энергетически опасного человека
4 способа распознать энергетически опасного человека

Топ на сегодня

Лауреаты конкурса «Учитель года России» примут участие в форуме «Сквозные образовательные траектории»
Лауреаты конкурса «Учитель года России» примут участие в форуме
В Москве неизвестный устроил стрельбу возле школы
В Москве неизвестный устроил стрельбу возле школы
"﻿﻿Мохнатость утянула? Аж топорщится": Клава Кока удивила поклонников фото в трусах
"﻿﻿Мохнатость утянула? Аж топорщится": Клава Кока удивила
Мила Кунис и Эштон Катчер на шопинге с детьми в Лос-Анджелесе: новые фото
Мила Кунис и Эштон Катчер на шопинге с детьми в Лос-Анджелесе: новые
В Калининградской области проходит конкурс «Лучшая столовая школы»
В Калининградской области проходит конкурс «Лучшая столовая школы»

Еще по теме

Заговоры на Покров 14 октября 2020 года: на счастье, любовь и удачу
Заговоры на Покров: на счастье, любовь и удачу
Покров Пресвятой Богородицы 2017: картинки, открытки с поздравлениями, изображения
14 октября 2017 года православные отметят Покров Пресвятой Богородицы