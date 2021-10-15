"Агент 007" Дэниэл Крейг признался, почему предпочитает отдыхать в гей-барах
53-летний Дэниэл Крейг сделал откровенное признание. Исполнитель роли Джеймса Бонда раскрыл, почему предпочитает проводить время в гей-барах, сообщает Complex.
По словам Дэниэла Крейга, в гей-барах он завязывал знакомства с женщинами.
Знаменитый актер также поделился воспоминанием о забавном случае, когда папарацци застукали его в гей-баре с приятелем.
"Была приятная ночь, мы говорили об изменениях в моей жизни, напились. И я предложил: "О, давай пойдем в бар". Ирония заключается в том, что нас как бы поймали. Но это было довольно странно, потому что мы не делали ничего плохого", — отметил артист.
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