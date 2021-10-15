Алеся Кафельникова, Елена Летучая, Агата Муцениеце на бьюти-вечеринке в Москве

Вадим Карасев

Вчера в одном из московских баров состоялся светский коктейль по случаю выхода новых ароматов Kilian Paris. Познакомиться с новинками французского парфюмерного бренда, Apple Brandy on the Rocks и L'Heure Verte, пришли Алеся Кафельникова, Елена Летучая, Маша Федорова, Агата Муцениеце, Аврора и многие другие.

После официальной части, которая, впрочем, была весьма приятной, гостей ждала развлекательная программа: DJ-сеты Карины Истоминой и Саши Паники, а также яркие танцы в исполнении профессионалов.





Елена Летучая









Алеся Кафельникова









Маша Федорова





Маша Федорова с дочерью ВероникойАнастасия Уколова





Рената Пиотровски









Ян Гэ





Агата Муцениеце





Мария Михалкова-Кончаловская





АврораЯсмина МуратовичНастасья Самбурская









Дарья МалыгинаСамира Мустафаева





Евгения Милова





Виктория Одинцова





Виктория Короткова





Дмитрий ДудинскийАртем КоролевЮлия и Алиса Рубан





Максим МатвеевМариана Панкина