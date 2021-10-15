Алеся Кафельникова, Елена Летучая, Агата Муцениеце на бьюти-вечеринке в Москве
Сегодня, 05:30 Вадим Карасев
Вчера в одном из московских баров состоялся светский коктейль по случаю выхода новых ароматов Kilian Paris. Познакомиться с новинками французского парфюмерного бренда, Apple Brandy on the Rocks и L'Heure Verte, пришли Алеся Кафельникова, Елена Летучая, Маша Федорова, Агата Муцениеце, Аврора и многие другие.
После официальной части, которая, впрочем, была весьма приятной, гостей ждала развлекательная программа: DJ-сеты Карины Истоминой и Саши Паники, а также яркие танцы в исполнении профессионалов.
Елена Летучая
Алеся Кафельникова
Маша Федорова
Маша Федорова с дочерью Вероникой
Анастасия Уколова
Рената Пиотровски
Ян Гэ
Агата Муцениеце
Мария Михалкова-Кончаловская
Аврора
Ясмина Муратович
Настасья Самбурская
Дарья Малыгина
Самира Мустафаева
Евгения Милова
Виктория Одинцова
Виктория Короткова
Дмитрий Дудинский
Артем Королев
Юлия и Алиса Рубан
Максим Матвеев
Мариана Панкина
По материалам: spletnik.ru