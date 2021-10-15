Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Алеся Кафельникова, Елена Летучая, Агата Муцениеце на бьюти-вечеринке в Москве

Алеся Кафельникова, Елена Летучая, Агата Муцениеце на бьюти-вечеринке в Москве

Алеся Кафельникова, Елена Летучая, Агата Муцениеце на бьюти-вечеринке в Москве

Вчера в одном из московских баров состоялся светский коктейль по случаю выхода новых ароматов Kilian Paris. Познакомиться с новинками французского парфюмерного бренда, Apple Brandy on the Rocks и L'Heure Verte, пришли Алеся Кафельникова, Елена Летучая, Маша Федорова, Агата Муцениеце, Аврора и многие другие.

После официальной части, которая, впрочем, была весьма приятной, гостей ждала развлекательная программа: DJ-сеты Карины Истоминой и Саши Паники, а также яркие танцы в исполнении профессионалов.


Елена Летучая



Алеся Кафельникова



Маша Федорова


Маша Федорова с дочерью Вероникой
Анастасия Уколова


Рената Пиотровски



Ян Гэ


Агата Муцениеце


Мария Михалкова-Кончаловская


Аврора
Ясмина Муратович
Настасья Самбурская



Дарья Малыгина
Самира Мустафаева


Евгения Милова


Виктория Одинцова


Виктория Короткова


Дмитрий Дудинский
Артем Королев
Юлия и Алиса Рубан


Максим Матвеев

Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

"Агент 007" Дэниэл Крейг признался, почему предпочитает отдыхать в гей-барах
"Агент 007" Дэниэл Крейг признался, почему предпочитает
Алеся Кафельникова, Елена Летучая, Агата Муцениеце на бьюти-вечеринке в Москве
Алеся Кафельникова, Елена Летучая, Агата Муцениеце на бьюти-вечеринке
Энергетика трехцветных кошек: почему держать их дома — к счастью
Энергетика трехцветных кошек: почему держать их дома — к счастью
Венгрия объяснила отказ от поставок газа через Украину
Венгрия объяснила отказ от поставок газа через Украину
Женский гороскоп на неделю с 18 по 24 октября 2021 года
Женский гороскоп на неделю с 18 по 24 октября 2021 года
Цвета осени 2021: какие оттенки притянут удачу и помогут найти счастье
Цвета осени 2021: какие оттенки притянут удачу и помогут найти счастье
Топ-менеджеру "Лукойла" выписали штраф 500 рублей за устроившего стрельбу возле школы сына
Топ-менеджеру "Лукойла" выписали штраф 500 рублей за
Уличный стиль знаменитости: Блейк Лайвли в боди с декольте и полосатых брюках в Нью-Йорке
Уличный стиль знаменитости: Блейк Лайвли в боди с декольте и
Лунный день сегодня 15 октября 2021 года
Лунный день сегодня 15 октября 2021 года
"Вы еще и врунья, Оленька": Губерниев обвинил Бузову во лжи
"Вы еще и врунья, Оленька": Губерниев обвинил Бузову во лжи
В Ставропольском крае завершился международный фестиваль современного уличного искусства "Культурный код"
В Ставропольском крае завершился международный фестиваль современного
Дочь Хайди Клум Лени вышла в свет с отцом и бойфрендом
Дочь Хайди Клум Лени вышла в свет с отцом и бойфрендом

Топ на сегодня

Модная битва: Рианна против Кейси Масгрейвс
Модная битва: Рианна против Кейси Масгрейвс
Соорганизатор акции #МЫВМЕСТЕ Артем Метелев провел первое заседание парламентского комитета по молодежной политике
Соорганизатор акции #МЫВМЕСТЕ Артем Метелев провел первое заседание
Тимоти Шаламе и Зендая снялись для обложки глянца и рассказали о съемках фильма "Дюна"
Тимоти Шаламе и Зендая снялись для обложки глянца и рассказали о
Чубайс рассказал, как России стать лидером
Чубайс рассказал, как России стать лидером
Продолжается прием работ на фестиваль видеофильмов на французском языке
Продолжается прием работ на фестиваль видеофильмов на французском

Еще по теме

Елена Летучая, Рената Литвинова, Екатерина Варнава и другие на летней вечеринке в Москве
Ксения Собчак, Агата Муцениеце, Виктория Одинцова и другие на модной вечеринке Александра Рогова
Елена Летучая, Маша Федорова, Полина Аскери-Белоцерковская на ресторанной премии в Москве
Маша Федорова назначена главным редактором российского Vogue