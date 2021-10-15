Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Алеся Кафельникова, Юлия Снигирь, Яна Рудковская, Иван Ургант с женой и другие на открытии выставки в Москве

Алеся Кафельникова, Юлия Снигирь, Яна Рудковская, Иван Ургант с женой и другие на открытии выставки в Москве

Алеся Кафельникова, Юлия Снигирь, Яна Рудковская, Иван Ургант с женой и другие на открытии выставки в Москве

Вчера светская Москва собралась в Фонде Ruarts, где состоялся торжественный ужин по случаю открытия выставки Lady Dior As Seen By. Гостями вечера стали Юлия Снигирь, Алеся Кафельникова, Яна Рудковская, Елена Перминова, Матильда Шнурова, Иван Ургант с женой Натальей Кикнадзе, Владимир Познер и многие другие.


Наталья Кикнадзе, Иван Ургант, Илья Стюарт и Светлана Устинова

На выставке представлены работы известных художников и их молодых коллег, которые пока еще не прославились в мире искусства. Всего в экспозиции представлено 90 произведений искусства: это и скульптуры, и фотографии от 70 авторов. Всем им была поставлена одна задача — интерпретировать культовую модель сумки Lady Dior художественным образом.


Алеся Кафельникова и Яна Рудковская


Алеся Кафельникова и Елена Перминова

Впервые выставка прошла в Японии и успела попутешествовать по миру, побывав в Берлине, Дюссельдорфе, Милане, Сеуле, Сан-Паулу, Пекине, Токио и Шанхае. В Москве выставка будет проходить до 30 ноября включительно.

Относиться к современному искусству можно по-разному — недавно оно едва не рассорило москвичей. Возможно, и эти арт-объекты у кого-то вызовут вопросы, но у Юлии Снигирь, к примеру, экспозиция оставила приятное впечатление.

Такое современное искусство я понимаю. Dior — это великая красота,

— написала она в инстаграме.


Юлия Снигирь



Валерия Роднянская и Юлия Снигирь


Елена Летучая
Матильда Шнурова
Светлана Устинова
Софья Капкова
Ксения Соловьева
Андрей Малахов
Елена Перминова
Сати Спивакова
Виктория Шелягова
Евгения Милова
Ольга Слуцкер и Валерия Роднянская
Дарья Лисиченко
Саша Лусс и Александр Терехов
Зельфира Трегулова
Виктория Борисевич
Наталья Гольденберг
Наталья и Мурад Османн
Наталья Якимчик
Ольга Карпуть
Александра Ребенок
Андрей Артемов и Нина Гомиашвили
Анита Гиговская и Вадим Ясногородский
Анна и Алиса Брострем
Марк Тишман
Владимир Познер и Ирина Вольская


Марианна Сардарова
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Определен победитель конкурса «Мастер года»
Определен победитель конкурса «Мастер года»
Алеся Кафельникова, Юлия Снигирь, Яна Рудковская, Иван Ургант с женой и другие на открытии выставки в Москве
Алеся Кафельникова, Юлия Снигирь, Яна Рудковская, Иван Ургант с женой
В «Смене» пройдёт Всероссийский форум «Большие смыслы»
В «Смене» пройдёт Всероссийский форум «Большие смыслы»
В Свердловской области проходит форум для педагогов
В Свердловской области проходит форум для педагогов
Выставка изобретений Никола Теслы открылась в «Кванториуме» Хакасии
Выставка изобретений Никола Теслы открылась в «Кванториуме» Хакасии
Школьники Иркутской области принимают участие в Неделе профессиональных проб
Школьники Иркутской области принимают участие в Неделе
Кристина Асмус рассказала о своем новом мужчине. Звезда уже познакомила его с семьей
Кристина Асмус рассказала о своем новом мужчине. Звезда уже
Старшеклассники Чувашии принимают участие в проекте «Инженерные классы»
Старшеклассники Чувашии принимают участие в проекте «Инженерные
Студенты техникумов и колледжей Кировской области освоят новые профессии
Студенты техникумов и колледжей Кировской области освоят новые
В школы Ульяновской области поступит новое оборудование
В школы Ульяновской области поступит новое оборудование
Новгородских школьников научили программировать квадрокоптеры
Новгородских школьников научили программировать квадрокоптеры
Во ФГОС среднего профессионального образования внесены изменения
Во ФГОС среднего профессионального образования внесены изменения

Топ на сегодня

В Ставропольском крае завершился международный фестиваль современного уличного искусства "Культурный код"
В Ставропольском крае завершился международный фестиваль современного
Соорганизатор акции #МЫВМЕСТЕ Артем Метелев провел первое заседание парламентского комитета по молодежной политике
Соорганизатор акции #МЫВМЕСТЕ Артем Метелев провел первое заседание
В первом чтении принят законопроект "Единой России" о защите соцвыплат от списаний за долги
В первом чтении принят законопроект "Единой России" о
Лунный день сегодня 15 октября 2021 года
Лунный день сегодня 15 октября 2021 года
На онлайн-консультации «На все 100» обсудили подготовку к ЕГЭ по истории
На онлайн-консультации «На все 100» обсудили подготовку к ЕГЭ по

Еще по теме

Битва платьев: Алеся Кафельникова против Яны Рудковской
Ирина Шейк, Алеся Кафельникова, Елена Перминова и другие на вечеринке в Париже
Алеся Кафельникова попросила критиков оставить её в покое
Алеся Кафельникова на фотосессии показала голую грудь