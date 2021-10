Алеся Кафельникова, Юлия Снигирь, Яна Рудковская, Иван Ургант с женой и другие на открытии выставки в Москве

Вадим Карасев

Вчера светская Москва собралась в Фонде Ruarts, где состоялся торжественный ужин по случаю открытия выставки Lady Dior As Seen By. Гостями вечера стали Юлия Снигирь, Алеся Кафельникова, Яна Рудковская, Елена Перминова, Матильда Шнурова, Иван Ургант с женой Натальей Кикнадзе, Владимир Познер и многие другие.





Наталья Кикнадзе, Иван Ургант, Илья Стюарт и Светлана Устинова

На выставке представлены работы известных художников и их молодых коллег, которые пока еще не прославились в мире искусства. Всего в экспозиции представлено 90 произведений искусства: это и скульптуры, и фотографии от 70 авторов. Всем им была поставлена одна задача — интерпретировать культовую модель сумки Lady Dior художественным образом.





Алеся Кафельникова и Яна Рудковская





Алеся Кафельникова и Елена Перминова

Впервые выставка прошла в Японии и успела попутешествовать по миру, побывав в Берлине, Дюссельдорфе, Милане, Сеуле, Сан-Паулу, Пекине, Токио и Шанхае. В Москве выставка будет проходить до 30 ноября включительно.

Относиться к современному искусству можно по-разному — недавно оно едва не рассорило москвичей. Возможно, и эти арт-объекты у кого-то вызовут вопросы, но у Юлии Снигирь, к примеру, экспозиция оставила приятное впечатление.

Такое современное искусство я понимаю. Dior — это великая красота,

— написала она в инстаграме.





Юлия Снигирь









Валерия Роднянская и Юлия Снигирь





Елена ЛетучаяМатильда ШнуроваСветлана УстиноваСофья КапковаКсения СоловьеваАндрей МалаховЕлена ПерминоваСати СпиваковаВиктория ШеляговаЕвгения МиловаОльга Слуцкер и Валерия РоднянскаяДарья ЛисиченкоСаша Лусс и Александр ТереховЗельфира ТрегуловаВиктория БорисевичНаталья ГольденбергНаталья и Мурад ОсманнНаталья ЯкимчикОльга КарпутьАлександра РебенокАндрей Артемов и Нина ГомиашвилиАнита Гиговская и Вадим ЯсногородскийАнна и Алиса БростремМарк ТишманВладимир Познер и Ирина Вольская





Марианна СардароваМариана Панкина