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Анджелина Джоли встретилась с поклонниками на следующий день после свидания с бывшим мужем Джонни Ли Миллером

Анджелина Джоли встретилась с поклонниками на следующий день после свидания с бывшим мужем Джонни Ли Миллером

Вчера 46-летняя Анджелина Джоли вновь угодила под прицелы папарацци. Звезду засняли около книжного магазина Skylight в Лос-Анджелесе. Там ее поджидали поклонники, которые пришли с надеждой получить ее автограф на недавно выпущенной ею книге.

Недавно Джоли совместно с адвокатом по правам человека Джеральдин Ван Бюрен написала книгу для подростков "Знай свои права". В ней звезда пишет о том, что детям следует бороться с несправедливостью.

На публике актриса появилась в белой миди-юбке, сером джемпере со спущенным плечом и классических бежевых лодочках. Образ дополнила светло-коричневая сумка на ремне. Любезно раздав автографы своим фанатам и сделав памятные снимки, она села в автомобиль и уехала.


Последнее время к Джоли приковано повышенное внимание. На днях ее вновь засняли с бывшим мужем Джонни Ли Миллером, с которым они вместе провели вечер в ресторане.

Хорошие отношения экс-супругов — не секрет, однако в этом году бывшие влюбленные заметно сблизились. А так как этот год стал известен своими камбэками и воссоединениями, эту пару тоже заподозрили в возобновлении романа.

Анджелина Джоли и Джонни Ли Миллер поженились, когда актрисе было 20 лет, а ее возлюбленному — 23. В браке они прожили всего год и расстались из-за напряженных рабочих графиков. Несмотря на развод, они остались друзьями и всегда поддерживали отношения после своего расставания.




Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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