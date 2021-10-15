Артамонов считает, что регионы в состоянии определять первоочередные бюджетные траты

12:11 Автор: Валерий Филоненко

В бюджетной политике следует уходить от тенденции увеличения доли целевых межбюджетных трансфертов, «которые не дают регионам никакого маневра». Об этом заявил глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов 15 октября.

Хорошо, когда федеральный центр выделяет целевые средства регионам «и они там какие-то задачи решают», но регионы один от другого серьезно отличаются, отметил сенатор.





Читайте также:

• Кутепов призвал сенаторов помочь регионам с составлением заявок на инфраструктурные кредиты • Кудрин призвал увеличить финансовую поддержку регионов в проекте нового бюджета • Артамонов рассказал, какие инициативы Совфеда найдут место в бюджете следующей трехлетки • Фаррахов: при перераспределении доходов от акцизов главное — не нарушить баланс

«Если в одном регионе такая задача действительно актуальна и мы рассказываем, что нужно решить, то перед другим регионом стоит иная задача, более актуальная. Где-то, может быть, нужно больницу строить в первую очередь, а не школу, а где-то дорогу подлатать», — пояснил Анатолий Артамонов в ходе заседания бюджетного комитета.

В связи с этим глава комитета предложил уходить в бюджетной политике от тенденции увеличения доли целевых трансфертов субъектам, «которые не дают регионам никакого маневра».

#в регионах

Ещё материалы: Анатолий Артамонов

201