Беременная Ольга Серябкина отдыхает с мужем в заснеженных Альпах

Вадим Карасев

36-летняя экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина и ее 34-летний супруг Георгий Начкебия проводят романтические каникулы в Австрии. Об этом путешествии певица, которая сейчас находится в ожидании первенца, рассказывает в своем инстаграме.





Ольга Серябкина





Несколько часов назад певица поделилась со своими подписчиками целой серией красочных снимков с отдыха. На одних фото Ольга позирует на фоне зеленых альпийских лугов и холмов, а на других предстает уже на фоне заснеженных Альп, куда вчера вместе с мужем и друзьями поднялась на поезде.

Едем на поезде, так как подниматься пешком около четырех часов. Кстати, эта железная дорога работает всего несколько месяцев в году. Я впервые попала,

— рассказала Ольга о поездке в сторис.





Георгий Начкебия и Ольга Серябкина





Поднявшись на самую высокую точку Нижней Австрии, Ольга впервые в этом году увидела снег и не могла сдержать по-детски искренней радости. Вместе с мужем и друзьями они сразу же принялись играть в снежки. Кстати, в путешествие с собой Ольга и Георгий взяли и любимого питомца — черного померанского шпица.









Австрия — особенная страна для звездных супругов. В Вене бизнесмен Георгий Начкебия прожил больше десяти лет, и именно в ее пригороде около двух лет назад пара сыграла свадьбу. Напомним, что Ольга и Георгий тайно поженились еще в начале 2019 года, а публично объявили об этом только осенью 2020-го. Разговоры о беременности Серябкиной начались в прессе еще этим летом, однако официальное подтверждение этому певица дала только в середине сентября.





Георгий Начкебия и Ольга Серябкина





Георгий Начкебия

Георгий Начкебия и Ольга Серябкина были знакомы много лет, прежде чем у них начались отношения. Раньше он был ее концертным директором, однако по-настоящему сблизилась пара уже после ухода Ольги с лейбла Максима Фадеева MALFA в 2019 году. Сейчас Георгий занимается рядом проектов в самых разных сферах: от шоу-бизнеса до высоких технологий.





Георгий Начкебия и Ольга СерябкинаЯна Марковская