"Что я могла сделать?": Собчак выступила с видеообращением у Малахова после смертельного ДТП

Вадим Карасев

39-летняя Ксения Собчак по дороге из Адлера в Красную Поляну накануне попала в смертельное ДТП, в котором погибла женщина. После этого звезда выступила с видеообращением в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир", сообщает "СтарХит".

Напомним, Собчак ехала в автомобиле Mercedes, который лоб в лоб столкнулся с Volkswagen. В результате аварии погибла женщина в Volkswagen, еще два человека пострадали.



"По поводу того, как все произошло, я неоднократно писала. Тут мне добавить нечего. Тем более, протоколы разговоров со следователями каким-то непонятным образом сразу оказываются у журналистов. И они на разные лады пытаются поймать меня на вранье. Поймать меня не получится, потому что вранья нет. Мне не от чего защищаться", - заявила Собчак.

При этом светская львица высказалась о своем состоянии после жуткой аварии, случившейся в Сочи.

Есть одна вещь, которую мне хочется обсудить подробнее. Из-за того, что я для многих людей не очень приятный человек, за которым тянется скандальная слава, людям почему-то кажется, что ничего плохого со мной случиться не может. Я не могу попасть в реальную аварию, не могу испугаться, растеряться. Мне не может быть страшно или больно. Я отключилась, меня тошнило, у меня разрывалась голова. Мне казалось, что много времени прошло

Ксения Собчак ответила своим недоброжелателям, обвинивших ее в черствости из-за того, что она довольно быстро покинула место аварии.

"Я прекрасно понимаю, что это чушь по сравнению со смертью и увечьями. Что я могла сделать? Я не врач, я не спасатель. Скорая была вызвана, и вопрос об этом я задала. Не понимаю, как я могла кому-то в моем состоянии помочь. Но сейчас я делаю все, что есть в моих силах, чтобы помочь близким пострадавших не словами, а делом", - сказала супруга Константина Богомолова.

Ксения Собчак до этого отреагировала на обнародованные в Сети кадры из сочинского аэропорта, на которых она передвигается самостоятельно после страшного ДТП несмотря на полученные травмы. Из-за этого некоторые пользователи усомнились, что знаменитая блондинка серьезно пострадала в аварии.



Видео из аэропорта, где я бодра и меня "никто не держит", мне показали (никто только не обратил внимания почему-то, что я держусь за голову и вхожу не в ту дверь), сообщения о том, что мы гнали, чтобы успеть, и расписанную хронологию — тоже. По поводу первого вопроса могу сказать: дай вам бог не попасть никогда в такую ситуацию и не проверить прочность своей головы и способности держаться на себе. По поводу второго — ну проследите наш путь полностью по времени, посмотрите, как мы там пришибленно спокойно сидели в **** от того, чего избежали, найдите какие-то записи разговоров на камерах наблюдения про то, как обсуждали, что, кажется, все вместе только что едва не умерли и надо бы выпить стопку. Но это же не совсем то, в чем хочется меня уличить, да?

Ксения Собчак опровергла слухи, что в настоящее время находится в США. При этом звезда считает, что после ДТП ее решили "назначить на роль нового Ефремова".

"По поводу фейков, связанных со мной. Я о порядочности в свой адрес даже просить не буду, знаю, что бесполезно. <...> Факты такие: я не в Америке, я никуда не лечу. Я лежу дома, днем была на обследовании вместе с ассистенткой, у обеих сотрясение", — написала светская львица.



Как писал NEWSTES, ранее о жуткой аварии высказался супруг светской львицы Константин Богомолов, назвал подонками людей, использующих трагедию, чтобы свести счеты.