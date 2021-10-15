Цвета осени 2021: какие оттенки притянут удачу и помогут найти счастье

Вадим Карасев

Осень по праву может считаться самым сложным временем года. Чтобы осень 2021 года стала для вас удачной и позитивной, стоит обращаться за помощью к правильным оттенкам.

Различные цвета по-разному влияют на энергетику человека. Не стоит недооценивать силу каждого из них, поскольку определенные оттенки способны существенно укрепить нашу уверенность в себе и привлечь удачу в той или иной сфере.

Зеленый

Этой осенью у большинства людей будет недостаточно много сил и энергии. Зеленый оттенок это с легкостью исправит. Если вас ждут дальние поездки, обязательно отправляйтесь в путь в одежде этого цвета. На рабочем месте можно повесить картину с изображенным на ней лесом — это поможет меньше уставать физически и интеллектуально. Зеленый оттенок отлично сочетается с платиновыми украшениями и минералами стихии Воздуха: аметист и розовый кварц.

Серый

Этой осенью планеты и звезды будут лишать нас усидчивости. Серый цвет делает нас собранными. Похожим воздействием обладает и черный оттенок, но его в вашем образе и вокруг вас в целом должно быть как можно меньше, потому что чрезмерная темнота притягивает депрессию. Серый же более нейтральный и совсем не угнетающий. Надевайте серую одежду в те дни, когда вам нужно сохранять высокий уровень продуктивности.

Желтый

Желтый цвет олицетворяет собой радость. Осенью 2021 года желтый станет одним из самых важных оттенков, который можно использовать как для создания образа, так и для формирования правильной окружающей атмосферы. Поставьте на рабочий стол компьютера или на заставку в телефоне желтую картинку, чтобы меньше унывать. Надевайте что-нибудь желтое, чтобы вам и окружающим вас людям было тепло и легко на душе.

Белый

Белый — цвет общения. Лучше всего переживать трудности нам помогают другие люди. Белая одежда поможет найти вторую половинку, новых друзей и соратников. Это идеальный оттенок для тех, кто хочет получить поддержку, побороть одиночество и депрессивные мысли. Белый цвет также очищает сознание от страхов и тревоги, повышает уверенность в себе.