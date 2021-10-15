Денежные заговоры на семечки для быстрого прибавления достатка

Вадим Карасев

Привлечь в жизнь финансовое благополучие можно с помощью простых денежных заговоров. Читать их можно в любой день недели, когда выдастся свободная минутка и под рукой будет горсть семечек.

Деньги нужны всем, и для их привлечения порой приходится идти на жертвы. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют использовать простые заговоры, благодаря которым получится обрести уверенность и без труда найти путь к личному процветанию.

1. Перед выходом из дома горсть семечек пересыпают из руки в руку, приговаривая: «Деньги пересыпаю, богатство обретаю. В карман положу, богатство приворожу». После этого семечки пересыпают в карман и идут по делам. Возвращаясь домой, семечки по одной выбрасывают, а последнюю приносят домой, чтобы она притягивала финансы.

2. Горсть сырых семечек скармливают птицам, приговаривая: «Птахи малые по всему свету летают, богатство привлекают да мне в благодарность приносят». Если в момент кормления птичка сядет на руку, то в скором времени можно ожидать поступление финансов.

3. Семечку сажают в горшочек, на дно которого опускают несколько монет. Закапывая зернышко, приговаривают: «Росток просыпается, через землю пробивается. Как он взойдет, так и богатство в дом придет». Поливают семечку денежной водой, чтобы в дом пришли деньги.

4. Заговор на деньги читают во время роста Луны, рассыпав семечки по чистой скатерти и приговаривая: «Сколько зерен насчитаю, столько и денег привлеку». После этого зерна считают и раскладывают по карманам. По пути к дому семечки разбрасывают, оставляя несколько семян дома, чтобы привлечь в жизнь финансы.

5. Семечки складывают в мешочек, сверху кладут несколько монет. Крепко завязывают и несколько раз встряхивают, приговаривая: «Сколько семечек на полях растет, столько и богатства в дом придет». Мешочек вешают рядом с входной дверью, а при подходящей погоде сажают, оставив монеты в мешочке.