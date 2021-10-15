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Дети россиян в браках с иностранцами будут автоматически получать гражданство РФ

Дети россиян в браках с иностранцами будут автоматически получать гражданство РФ

Дети россиян будут автоматически получать гражданство РФ даже в том случае, если ребенок родился в смешанном браке и не живет в России. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает "Интерфакс".

По его словам, соответствующий закон планируется принять в рамках инициатив по поддержке соотечественников за рубежом.

"Следующий на очереди шаг, который мы очень хотим реализовать, касается гражданства детей в смешанных браках. Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке - на территории России или на территории зарубежного государства, он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать гражданство", - сказал глава российской дипломатии на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Как писал Ruposters, ранее крымчане, имеющие гражданство РФ и Украины, получили право занимать государственные и муниципальные должности.

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По материалам: uposters.ru

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