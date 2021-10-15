Die Zeit призывает немцев экономить газ, чтобы не платить Путину

Вадим Карасев

Немецкий журналист Михаэль Туманн написал для Die Zeit статью "Выйди из ловушки!", в которой призвал соотечественников экономить газ и не платить президенту России Владимиру Путину. Альтернативой он видит возобновляемую энергетику.

Автор полагает, что все энергоснабжение ФРГ оказалось под угрозой из-за чрезмерной зависимости от поставок газа из России. Вину за сложившуюся ситуацию он возлагает на немецкое правительство — получилось так, что Германия является крупнейшим импортером газа в мире.

Туманн напомнил: чем больше углеводородов закупает Берлин, тем больше денег получает "Газпром". Российский лидер рад такому положению дел и именно поэтому призывает скорее сертифицировать СП-2, считает журналист. В ответ немцы могли бы начать потреблять меньше газа, а сэкономленные деньги пустить на развитие альтернативных источников энергии.

Как сообщал Ruposters, ранее США потребовали от России содействовать энергобезопасности Европы. В свою очередь спецпредставитель США по климату Джон Керри повторил призыв к Москве "предпринимать более решительные действия для борьбы с изменением климата".