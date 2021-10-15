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Die Zeit призывает немцев экономить газ, чтобы не платить Путину

Die Zeit призывает немцев экономить газ, чтобы не платить Путину

Немецкий журналист Михаэль Туманн написал для Die Zeit статью "Выйди из ловушки!", в которой призвал соотечественников экономить газ и не платить президенту России Владимиру Путину. Альтернативой он видит возобновляемую энергетику.

Автор полагает, что все энергоснабжение ФРГ оказалось под угрозой из-за чрезмерной зависимости от поставок газа из России. Вину за сложившуюся ситуацию он возлагает на немецкое правительство — получилось так, что Германия является крупнейшим импортером газа в мире.

Туманн напомнил: чем больше углеводородов закупает Берлин, тем больше денег получает "Газпром". Российский лидер рад такому положению дел и именно поэтому призывает скорее сертифицировать СП-2, считает журналист. В ответ немцы могли бы начать потреблять меньше газа, а сэкономленные деньги пустить на развитие альтернативных источников энергии.

Как сообщал Ruposters, ранее США потребовали от России содействовать энергобезопасности Европы. В свою очередь спецпредставитель США по климату Джон Керри повторил призыв к Москве "предпринимать более решительные действия для борьбы с изменением климата".

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По материалам: uposters.ru

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