Фарид Мухаметшин рассказал о самых заметных законопроектах, которые Татарстан внес в Госдуму

18:27 Автор: Юлия Сапрыгина

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин рассказал в пресс-центре «Парламентской газеты» о том, по каким законам, написанным в Республике, живёт вся страна.

Так, после трагедии в Казани татарские законодатели внесли в Госдуму проект закона, согласно которому возрастную планку на право владеть оружием предлагалось поднять до 21 года.

«Обсуждение проекта закона шло непросто, были противники такой нормы. Вы помните, одним из аргументов оппонентов было то, что в армии молодые люди получают оружие в 18 лет, почему тогда в жизни им надо это запретить? Но в итоге документ был принят. Мы считаем, это очень правильная норма», — сказал Мухаметшин.

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Кроме того, Госсовет Татарстана внёс на рассмотрение Госдумы законопроект, обязывающий соцсети удалять информацию о самодельном изготовлении бомб и огнестрельного оружия. Изменения предлагается внести в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Эта инициатива сейчас рассматривается, рассказал политик.

Ещё одно предложение татарских парламентариев касается организации приютов для животных в регионах. Это большая работа и для неё нужна финансовая поддержка федерального центра, отметил он.

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«Кроме того, мы предлагаем разрешить до строительства новых приютов размещать животных в недостроенных зданиях и помещениях, что пока законом запрещено. Без такой нормы решить проблему бродячих собак в данный момент невозможно», — считает председатель Госсовета Татарстана.

Есть и идеи по совершенствованию системы местного самоуправления. Например, татарские парламентарии предлагают ввести понятие о самообложении. Такая норма уже применяется в Республике, теперь её предлагают сделать федеральной.

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«О чём речь? Есть муниципалитет, есть люди, они просят: дорогу, колодец, мостик и так далее — на всё сразу денег не найдешь. Поэтому мы предложили: если люди собирают определённую сумму — Республика добавляет свои средства, из расчёта 4 рубля бюджетных денег на один рубль, собранный жителями», — рассказал политик.

Такой порядок можно распространить и в городской черте, уверен Мухаметшин, например, в рамках отдельных микрорайонов.

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