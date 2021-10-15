Эксперты Всемирного банка предложили повышать финансовую грамотность россиянок

Тема: III Евразийский женский форум

14:07 Автор: Анна Шушкина

Программы социальной поддержки для женщин должны включать повышение их финансовой грамотности. Такое мнение выразил руководитель проектов в сфере социальной защиты Всемирного банка Нитин Умапати в ходе тематической сессии Третьего Евразийского женского форума.

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«По данным анализа Всемирного банка российские женщины более открыты для обучения и проявляют больший интерес к финансовым темам, чем мужчины. Это связано с их большей вовлеченностью в финансовую деятельность личных домохозяйств», — сказал Умапати. Поэтому разработка программ социальной защиты, которые расширяют финансово-экономические возможности различных групп женщин, имеет сегодня первостепенное значение, отметил он.

По данным ООН в 2021 году на 100 мужчин живущих в ситуации крайней нищеты приходится 118 женщин, оказавшихся в таких же условиях, также сообщил Умапати. Уязвимые группы женщин, по его словам, имеют серьезную кредитную задолженность и риск существования в условиях бедности. Женщины в большей степени страдают и от сокращения занятости в условиях кризиса, подчеркнул эксперт.





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По статистике, активнее других берут кредиты семьи с детьми и матери-одиночки. «У женщин, как и у мужчин, много шансов оказаться в условиях бедности, но именно женщинам труднее выбраться из этой жизненной ситуации», — обратил внимание представитель Всемирного банка.

По его словам, для того, чтобы уменьшить различия между уровнем благосостояния мужчин и женщин нужны комплексные меры в области повышения финансовой грамотности и профессиональной переподготовки.

«Для внедрения элементов развития финансовой грамотности в систему социальной защиты Россия могли бы использовать существующие наработки в совместном проекте Минфина и Всемирного банка по содействию повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ», — сообщил Умапати.

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Проектом предусмотрены учебные материалы и программы повышения финансовой грамотности, в том числе, для женщин — по предотвращению их кредитной задолженности и развитию навыков управления собственными финансами. «Прохождение таких курсов могло бы стать обязательность частью участия уязвимых групп населения в программах соцзащиты», — сказал представитель Всемирного банка.

В целом социальная политика в области поддержки женщин должна сочетать комплекс мер по трудоустройству, повышению профессиональной квалификации женщин, соцподдержке и повышению финансовой грамотности, считает он.

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