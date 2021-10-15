Энергетика трехцветных кошек: почему держать их дома — к счастью

Вадим Карасев

Многие наверняка слышали о том, что трехцветные кошки являются магнитами удачи. Настало время узнать, откуда пошло это поверье и почему такая кошка может сделать любую семью счастливее.

Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru уже рассказывали о пользе черных и белых котов. Настало время узнать, чем может быть полезна кошка трех цветов.

Почему такие кошки обладают большой силой

Вся суть в их большой редкости. Именно из-за этого они обладают необычной и сильной энергетикой. Даже с точки зрения науки они представляют собой особый интерес. Интересный факт: трехцветными практически всегда становятся именно кошки, а не коты. Это объясняется набором определенных хромосом. Коты, рожденные с тремя цветами шерсти, ещё более редки.

Предсказать наличие трехцветной кошки в потомстве практически невозможно, поэтому тут можно уповать лишь на удачу. Вероятность появления котенка с таким окрасом примерно 0.0003%.

Приметы о трехцветных кошках

С древности во многих культурах трехцветные кошки признавались мощнейшим источником созидательной энергии. Считается, что если такая кошка сама пришла к вам домой, то в ближайшем будущем ваша жизнь изменится в лучшую сторону.

В восточной Азии такие домашние питомцы считаются источником финансовой удачи. Если вы хотите, чтобы у вас спорилась работа, водились деньги в доме и за вами всюду следовала удача, заведите себе такого питомца.

В целом трехцветные кошки могут считаться универсальным талисманом удачи. Они могут помогать как в финансовой сфере, так и в любовной. Приметы говорят о том, что трехцветные кошки способствуют быстрому обретению счастья в любви. Если вы находитесь в поисках второй половинки, заведите себе такое животное.

Подобный питомец обладает и обережными свойствами. Если вдруг в ваш дом придет опасный человек, трехцветная кошка не даст ему вам навредить. Также данное животное является оберегом от неприятных мыслей, страхов, комплексов.

Эта кошка помогает очищать помещение от негативных сущностей. Она прогоняет злых духов. Если ваш домовой взбунтуется, такой питомец довольно быстро его успокоит.

Старайтесь ухаживать за такой кошкой. Расчесывайте и дарите свою любовь и заботу. Ни в коем случае не обижайте трехцветную кошку, если не хотите навлечь на себя и свою семью неприятности.