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Кабмин уточнил правила изготовления свидетельств о браке

Кабмин уточнил правила изготовления свидетельств о браке

Тема: Постановления правительства


01:07  Автор: Мария Соколова



В России уточнили правила изготовления бланков свидетельств о регистрации актов гражданского состояния. Такое постановление правительства вступает в силу 15 октября.

Документ разработан в связи с появлением в стране муниципальных округов. Уточнены правила изготовления бланков свидетельств о регистрации актов гражданского состояния, их приобретения, учета и уничтожения. В этих правилах появилось понятие «муниципальный округ». Также уточнили порядок предоставления сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния в Единый государственный реестр.


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В марте Федеральная налоговая служба уже обновила формы бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, сообщили на сайте ФНС. В новых бланках нет разлиновки, что экономит органам ЗАГС время на их печать. Увеличен размер QR-кода, что ускорит процедуру проверки свидетельства сервисами ФНС. При этом ЗАГСы вправе выдавать людям свидетельства старого образца до того, пока они закончатся.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#документы


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По материалам: pnp.ru

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